Ancelotti: "El Real Madrid es el club más prestigioso, con más historia, más afición... y 13 Champions"

El curso académico 2021/2022 de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea ha sido inaugurado en el auditorio de la Ciudad Real Madrid. En el acto han estado presentes figuras como las de Carlo Ancelotti, entrenador del primer equipo de fútbol, o la de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco y director general del citado centro universitario.

Durante el acto, el técnico italiano habló sobre el Real Madrid: "Este es el club más prestigioso, con más historia y más afición; es una gran responsabilidad. Tiene 13 Champions y eso no lo tiene nadie. Esto es debido a sus valores y a sus desafíos, que lo han llevado a este lugar en la historia. Tuve la suerte de entrenar en este club hace unos años y ahora intento disfrutarlo de nuevo".

Ancelotti siempre quedará en la historia del club por ser el entrenador con el que se levantó La Décima y a ello también se refirió: "La Décima era algo que todo el madridismo quería y una gran motivación. Faltó poco para perderla, pero desde el primero hasta el último minuto los jugadores querían ese título".

Emilio Butragueño y Carlo Ancelotti, en un acto en la Ciudad Real Madrid Real Madrid

"Es la razón por la cual el Madrid ganó la Décima. Fue el ambiente, no solo de un grupo de jugadores. Todo el vestuario estaba muy motivado, no solo los jugadores. También los médicos, los utileros, entre otros. Era un ambiente particular y todos creían en ello", agregó el míster merengue.

Cambios en el fútbol

Por supuesto, el italiano comentó que el fútbol está en un constante cambio: "El fútbol está cambiando, ha cambiado y va a cambiar, nunca para. La metodología, la estrategia de los partidos, la fisioterapia, la velocidad... Lo que se hacía en los años ochenta no tiene sentido proponérselo ahora a los jugadores. Y también lo que se hacía hace veinte años. Los jugadores son mucho más profesionales que antes".

"La relación entre los jugadores es la del trabajo de un grupo. Un entrenador tiene que transmitir una idea de fútbol. He tenido la suerte de hacer algo que me apasiona y esta pasión la tengo todos los días. La llave para tener éxito es hacer algo con pasión. Hay que trabajar y tener un poco de suerte. Además, uno no se puede rendir. El liderazgo no se puede enseñar. Es algo que es intrínseco", sentenció Ancelotti.

