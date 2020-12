Claudia Florentino, otro seguro para la defensa del Real Madrid Femenino

Claudia Florentino es uno de los nombres propios del final de año del Real Madrid Femenino. La valenciana que llegó en los últimos días de mercado a la entidad blanca ha tenido una labor importante en estos últimos partidos. Ha sido la encargada de ser la pareja de baile de Ivana Andrés durante la gran racha de resultados que han obtenido y, gracias a ello, ha conseguido que su estatus en la plantilla haya alcanzado el de una jugadora lista para asumir la titularidad en cualquier momento.

Su juventud no es ningún impedimento a la hora de ver a esta central al nivel que está mostrando el equipo en su conjunto. Van a acabar el 2020 en puestos de Champions y eso no es casualidad. La jugadora de 22 años ha disputado cinco encuentros saliendo como titular tras la lesión de Babett Peter y se ha consolidado en el puesto como la tercera central. Su labor en lugar de la alemana ha sido impecable donde solo el Atlético ha conseguido parar al combinado de David Aznar.

De hecho, en estos encuentros el que se perdió fue ese. Babett regresó ese día y, aunque no tuvo nada que ver con el tanto encajado, las blancas no pudieron salir triunfadoras del derbi. En cualquier caso, Aznar tiene claro que las titulares con ella e Ivana, aunque no tendrá miedo a que Claudia salga en algunos choques para ser la alternativa. Está claro que el trabajo de scouting sobre la valenciana tenía que ver con lo que se ha visto estos días.

Una jugadora del Sevilla corre tras Claudia Florentino

Solo ha destacado una pérdida en el partido ante el Espanyol que provocó un tanto en la goleada que enchufó el Real Madrid a las pericas. En el resto de partidos, la central ha estado impecable, liderando en ocasiones incluso la zaga siendo más trascendental que la capitana. Las ganas por dar el paso que ha dado este año eran más que evidentes y parece que todo eso ha salido a relucir en estos encuentros donde ha demostrado su valía.

Sus inicios

Es producto Paterna. Esta canterana del Valencia llegó a Albacete en 2017, donde en estas últimas tres temporadas ha sido la jugadora más destacada de la plantilla. Ha jugado dos años en Primera División y uno en Segunda, siendo indiscutible en los onces y con un nivel digno de la Primera Iberdrola. Florentino recibió el trofeo Futbol Draft de Oro como mejor defensa central izquierda en la edición 2018/2019, un premio que atesora su calidad y el desembolso que ha hecho la entidad.

El conjunto blanco pagó el dinero de su cláusula, una cifra cercana a los 20.000 euros, al Fundación Albacete. Fue el fichaje que cerró el mercado del conjunto blanco, un salto de nivel para una jugadora con proyección y que venía a subir el nivel de la línea defensiva. Se ganó este paso hacia el Real Madrid con esfuerzo y sacrificio. Ahora que se ha ganado la titularidad, la española se lo va a poner muy difícil a la alemana.

