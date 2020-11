El Real Madrid Femenino gana su tercer partido consecutivo ante un aguerrido Eibar

El Real Madrid Femenino no se achicó ante la complicada salida a Eibar y firmó la tercera victoria consecutiva con la que sigue escalando puestos en la clasificación de la Primera Iberdrola. Los goles de Kosovare Asllani desde el punto de penalti y el tanto de Marta Cardona valieron para que las merengues den continuidad a la buena semana que empezaron ante el Deportivo Abanca. Este miércoles, sin solución de continuidad, tendrán un nuevo duelo ante el Granadilla Tenerife también lejos de la capital de España.

David Aznar introducía una variante muy sorprendente en el once inicial que saltaba a los anexos de Atxabalpe. Thaisa Moreno sería titular en detrimento de una Tere Abelleira que deslumbró ante el Deportivo Abanca en el partido de esta misma semana. La que volvía ser de la partida era Marta Corredera en el lateral izquierdo, desplazando a Olga Carmona al ataque de nuevo. Lo que era innegociable es que Asllani, desde la mediapunta y Sofia Jakobsson, esta vez en la banda derecha, saltaran al campo. Jessica Martínez volvía a la punta, dejando a Cardona en el banquillo.

Muy igualado el inicio del partido. Las locales comenzaron atacando intentando aprovechar la calidad de las dos jugadoras de más clase de su centro del campo. Tanto María Llompart como Sheila Elorza. La segunda tuvo una clara ocasión rematando de cabeza en el segundo palo, pero su remate se fue alejado de la portería de Misa. Lo mismo intentó Llompart con un lanzamiento de falta que atajaría la portera canaria del Real Madrid.

El Real Madrid no podía encontrar con tanta facilidad a Jakobsson en la banda derecha, pero sí que podría ver a Olga Carmona en la izquierda. La joven jugadora lo intentaba con un disparo lejano que no supondría problemas para Malena Mieres. Pero sobre todo Asllani no estaba entrando en juego con el balón en la primera media hora de partido. La pichichi de la liga se estaba encontrando con todo el bloque del centro del campo ayudando mucho a las defensas.

La sueca por fin podría tener su ocasión. Un buen balón filtrado a la carrera la dejaría prácticamente sola frente a la portera pero su control se fue muy largo y Queralt pudo reaccionar para impedir un nuevo gol de Asllani esta temporada. Jakobsson también tendría la suya clara antes de acabar la primera parte tras una gran jugada por la izquierda de Olga Carmona. Aroa respondió en el otro área pero una rápida salida de Misa resolvió el ataque. El empate a cero imperaría en el marcador al descanso.

Los penaltis

La segunda parte no podía empezar mejor. Una mano de Esti tras un centro desde la banda derecha del conjunto merengue. Las merengues habían empezado con más intensidad desde que los equipos volvieron del descanso y se demostró con esa acción. El penalti lo golpearía Asllani para hacer un gol por tercer partido consecutivo y adelantar al Real Madrid en el marcador.

Las once jugadoras del Real Madrid Femenino que saltaron al campo ante el Eibar

Estaba sacando rédito el conjunto de Aznar de los balones colgados. A la salida de un córner Ruth golpeaba con su brazo el balón y la colegiada volvía a señalar penalti. Asllani lo transformaba de nuevo y hacía su sexto gol en cinco partidos para seguir incrementando su cuenta particular. La sueca volvía a ser el faro de este equipo, en esta ocasión desde los 11 metros.

El Eibar respondería a esta superioridad merengue por medio de la entrada de Thembi Kgatlana. La jugadora sudafricana aprovecharía una oportunidad de las armeras que consiguieron llegar al área y fusilar a Misa. La canaria no pudo hacer nada para frenar el chutazo de la delantera eibarresa.

Marta Cardona también entró al campo al principio de la segunda mitad por Jessica y aprovechó sus minutos en el campo. Olga Carmona, que había completado un gran encuentro, disparó buscando cerrar esa actuación con un gol, pero Malena volvió a responder. Ante lo que no pudo intervenir la guardameta del Eibar es al rechace que cazó la extremo del Real Madrid, que pondría el tercero en el marcador cuando mejor estaban las locales.

[Más información: Confirmados los horarios de los próximos dos partidos del Real Madrid Femenino]