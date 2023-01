Álvaro Rodríguez: "Mi principal figura es Fede Valverde, su camino es el que quiero tomar yo"

El Campeonato Sudamericano sub20 se sigue disputando y lo hace con Álvaro Rodríguez convertido en una de las grandes estrellas del torneo. El delantero de la selección de Uruguay está brillando con luz propia. Ahora le queda lo más difícil: el desafío del hexagonal y convertirse en campeón.

El canterano del Real Madrid, y una de las estrellas del Castilla de Raúl, ha hablado recientemente en el programa Quiero Fútbol de Sport890. En esta entrevista, Álvaro Rodríguez ha destacado que uno de los modelos a seguir para él es su compatriota Fede Valverde.

Aunque antes de nada, se refirió al hat-trick que marcó ante Bolivia en el Sudameriano sub20: "Fue algo increíble, llegué al hotel y no me lo creía, le dije a mi madre: 'Estoy flipando'. Es un sueño. Ojalá pueda seguir metiendo goles con la celeste".

Álvaro Rodríguez, celebrando un gol con la selección de Uruguay en el Campeonato Sudamericano sub20 EFE

Actuaciones como sea le han llevado a ser una de las sensaciones del campeonato. Y eso que de haber tomado otro camino, nunca hubiera jugado con la Celeste: "Mi padre tuvo bastante que ver en esto de sentir a Uruguay como propio. Después yo empecé a mirar muchos partidos de la celeste, muchos goles de Uruguay, todos los partidos, estaba muy informado. Fede Valverde también me ayudó mucho, de ahí viene mi sentimiento".

Precisamente, habló con mucho respeto y admiración de Fede Valverde: "Como juego en el Real Madrid, mi principal figura es Fede Valverde, no por el jugador principalmente, sino por la persona que es, ese es el camino que quiero tomar yo. Como figuras de Uruguay también Luis Suárez, Edinson Cavani, Maxi Gómez. Trato de mirar muchos vídeos suyos y de practicarlos después".

Familia y fútbol

En lo que se refiere a su familia, se refirió a su padre anteriormente y después lo hizo sobre su madre: "Mi madre ha sido la persona más importante en mi vida, ha estado siempre conmigo, se vino hasta Cali para estar conmigo, se lo debo todo a mi madre". Una figura que le ha ayudado en sus primeros pasos en el fútbol.

Una carrera en la que también ha existido una evolución desde sus inicios: "Antes no jugaba de '9', era extremo, entonces por eso me sé mover más dentro del campo, no soy sólo un nueve de área, de ahí viene que tengo más características". Y lo que queda, porque hay Álvaro Rodríguez para rato. El 'Toro' ha llegado para quedarse.

