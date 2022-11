Chus Mateo, preocupado por el profundo bache del Real Madrid: "Es un momento para sufrir"

El Real Madrid de baloncesto afronta este jueves un nuevo compromiso de Euroliga en lo que será uno de los partidos más complicados de la temporada regular. El Anadolu Efes de Ataman, Larkin y Micic aterriza en la capital de España para poner a prueba al conjunto blanco en mitad de un profundo bache de resultados y, sobre todo, de juego.

El conjunto blanco empezó el año como un tiro, ganando la Supercopa Endesa ante el Barça y acumulando victorias en Liga. También lo hizo en su estreno en Euroliga frente a Panathinaikos. Una victoria en Grecia que hacía confiar en el nuevo proyecto de Chus Mateo, que guarda alguna similitud con el de Pablo Laso, pero también muchas diferencias.

A partir de aquel momento, los blancos acumulan ahora cinco derrotas en los últimos nueve partidos. Una irregularidad que manifiesta la primera crisis del Real Madrid de Chus Mateo. Algunas han sido tan dolorosas como las cosechadas ante Barça o Virtus de Bolonia en la Euroliga o incluso ante Baskonia en Liga Endesa.

La última ante el Zaragoza en el campeonato doméstico después de que los maños hubieran perdido sus seis primeros partidos del curso ha hecho todavía más grande una herida que empieza a preocupar en la institución blanca. Y también al propio Chus Mateo: "Llevábamos dos buenas victorias y en Zaragoza no salieron las cosas entre forma de afrontar y energía. Ojalá lo que ocurrió allí sea un punto de inflexión".

Chus Mateo, en rueda de prensa con el Real Madrid de Baloncesto Real Madrid

Muchos problemas en defensa

Todos se ponen de acuerdo en que el principal problema de este Real Madrid es su poca implicación en defensa. Un equipo que cuenta con piezas como Tavares, Deck, Hezonja, Yabusele o Hanga se desangra en su propio aro sin remedio. Algo incomprensible. Así es imposible sacar partidos hacia delante y por ello el técnico madridista reconoce que toca pasarlo mal.

"Todo esto lo debemos sufrir. Hay que pasar pantallas, estamos trabajando bien y duro, pero los vaivenes no son nuevos. Los sufrimos antaño y sacamos situaciones complicadas, y no es diferente. Todo tiene un proceso, y en esas estamos: es un proceso de construir". Mateo se refiere a su equipo hablando en pasado, pero olvida que quien estaba al mando en aquel momento no era él, si no Pablo Laso.

Ahora, el Real Madrid afronta el escollo más difícil de todos. El actual campeón visita el WiZink Center: "No hay cosas por descubrir. Son los campeones, tienen calidad brutal y capacidad de anotar de todas formas: 1 para 1, pasando y con jugadores, Clyburn y Micic que vienen jugando 35 minutos por tarde".

El club madridista podría pensar en la revancha de la pasada final de Euroliga. Pero casi mejor es hacerlo en su propia recuperación. Quien no llega a tiempo para el partido es el base Williams-Goss, que sigue de baja: "No formará parte, esperamos a que consiga ritmo".

Williams-Goss subiendo el balón ACB Media

Chus comparte la idea de que el hándicap del equipo está en su defensa: "Si entendemos que jugando juntos sacamos ventaja mejoraremos. Cada uno tiene su responsabilidad individual en el uno contra uno y a partir de ahí podremos construir. Existen matices, no todos son los mejores y debemos sacar las características que hay en defensa. No todos son Gaby Deck o Mario Hezonja, pero sí que pueden intuir y ser listos. Encontraremos ese nivel y regularidad. En Milán nos metieron 50 puntos al descanso y no fue mala defensa".

El problema se acentúa cuando en ataque tampoco se observa un equipo trabajado, si no que vive de su talento individual: "Con el criterio que tenemos jugar día a día y no dar tanta ventaja al rival. Aprender de los errores, como en Zaragoza la forma de afrontarlo. Porque no. No es lo mismo ganar que perder". Y ganar y no perder es lo que necesita este Madrid ante Efes para remontar el vuelo.

