Edy Tavares da las claves sobre su futuro en el Real Madrid: "Le decisión estuvo bien tomada"

La llegada de Edy Tavares al Real Madrid supuso un antes y un después en la rotación interior del equipo merengue. El caboverdiano pasó a figurar como uno de los pilares de Pablo Laso en ese 2017 en el que se adquirió al pívot. Pasados los años la evolución del 'gigante' ha sido imparable. Pero sin su lucha y entrega, como él mismo ha relatado, habría sido imposible tal desarrollo.

El jugador sabe bien lo que es tener que esforzarse para encontrar el éxito. La humildad de su familia le hicieron ver la cara menos simpática de la vida. Pero a base de entrenamientos, talento y la pizca de suerte necesaria se ha consagrado como uno de los jugadores más determinantes del baloncesto europeo. En el programa La Caja de DAZN lo explica a la perfección.

Tavares cuenta que su primera ocasión de llamar la atención llegó con unas chanclas. "El chico de Alemania que me dio la oportunidad me trajo unas 'cholas' y no me cabían, tenía la mitad del pie fuera. Pero la única oportunidad que tenía de jugar ahí era poniéndolas. Y luego me puse unos calcetines de fútbol que no me cabían, porque había unas medias, y cuando subí todo el calcetín, tenía las medias como que no dejaban bajar y tuvimos que cortar para que subiera todo", cuenta en el programa.

El motivo por el que Lebron James dejó alucinado a Walter Tavares... ¡Increíble! — DAZN España (@DAZN_ES) April 28, 2022

El pívot del Real Madrid también recuerda cómo fue su fichaje por el equipo merengue. "Cuando sabían que me iban a cortar el contrato en Cleveland, había muchos clubes de Europa que querían que viniera, pero no estaba pensando en venir". Sin embargo, fue aparecer el Real Madrid y entrarle las dudas. "Me lo tuve que pensar, porque antes de irme a la NBA, estaba esperando si el Madrid me hacía una oferta para estar un año más en Europa y luego irme para allá".

Su estancia en el equipo blanco fue tan exitosa que sus planes cambiaron. "Luego, cuando apareció esa oportunidad, fue increíble. La decisión estuvo bien tomada, estoy muy feliz aquí y espero estar mucho tiempo", asegura sobre sus planes de futuro en el conjunto de la capital. Por el momento, cabe recordar, Tavares tiene contrato con la entidad madrileña hasta 2024 tras firmar una ampliación de larga duración en 2019.

Su lado más humano

El caboverdiano, entre muchos otros temas, habla de cómo fue su coincidencia con LeBron James. Lo que más le impresionó, según relata, es "de la manera que trabaja". "Lo ha ganado todo, pero es el primero que llega y el último que se va siempre. Además, es muy cercano, es un tío muy carismático y muy gracioso. Pero cuando se lanza la pelota al aire, es otro tipo de persona diferente".

Para Tavares "fue increíble verle de cerca y ver cómo una persona que prácticamente tiene todo, sigue trabajando como si no tuviera nada". Un ejemplo a seguir para el pívot del Real Madrid, que puede decir orgulloso que ha formado parte de plantillas tan importantes como la de Cleveland o la del Real Madrid.

Más allá de aspectos meramente deportivos, Tavares también analiza su labor social en Cabo Verde y la importancia de su hijo: "Mi hijo es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque cada día que pasa, lo disfruto más. Nunca esperaba que iba a tener un sentimiento tan diferente por algo tan chiquitito".

