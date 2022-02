El análisis de Pablo Laso del Real Madrid - Olympiacos de la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto juega este miércoles frente al Olympiacos en una nueva jornada de la Euroliga. En la previa del partido, Pablo Laso y Alberto Abalde han analizado el encuentro de la máxima competición continental. El técnico vasco, además, ha hablado sobre la salida de Tristan Vukcevic y la adaptación de Gabriel Deck.

¿Cómo está el equipo?

"Veo al equipo bien. Cuando digo eso no digo que en este partido vamos a estar bien o mal. Estoy tranquilo. No jugamos todos los días perfecto, pero tengo la confianza de que vamos a hacer un gran partido. Mi aspiración como entrenador es que el equipo sea cada vez mejor. No me gusta que se valore al equipo por un partido sino por una trayectoria que empezó en septiembre".

Calendario

"Muchas veces la gasolina para el equipo es descansar y entrenar porque luego en el partido la vamos a gastar. No es fácil con este calendario. Veníamos de una semana muy exigente y empezamos otra igual de exigente o más. Debemos vigilar mucho el aspecto físico y saber y entender que probablemente no vas a poder jugar todos los días al 100% ni física ni mentalmente. Debo trabajar para que esa concentración y esfuerzo físico sean máximos y lo controlen. Es muy importante mantener durante la temporada una idea de juego de qué es lo que quieres porque es lo que te va a mantener en los momentos buenos y malos".

Convocatoria

"En principio, han podido entrenar todos menos Hanga, pero en el entrenamiento hemos visto que hay algún jugador que puede ser dudoso para mañana. A Hanga le quedan unos días pero no es nada grave. Quiere jugar, pero debemos tener cuidado para que la lesión no vaya a más. Creemos que es cuestión de días y sería absurdo forzarle. Hay algún otro jugador con problemas musculares pero mañana decidiremos quién juega. Williams-Goss ha dado negativo y ha podido entrenar normal y podrá jugar".

Tristan Vukcevic celebrando una canasta con el Real Madrid ACB Media

Salida de Vukcevic

"Necesita tiempo y me alegro de que vaya a un equipo en el que pueda demostrar su calidad. Solo tengo palabras buenas para él. Nos ha ayudado muchísimo en los dos últimos años y me siento muy orgulloso de que todo el mundo pregunte por un jugador como Tristan. Significa que hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Es un gran jugador, va a crecer muchísimo, va con uno de los mejores entrenadores que hay en Europa y es un win-win para todos y le deseo la mayor de las suertes, que será la nuestra, para el futuro".

Adaptación de Deck

"Gestionar jugadores siempre es difícil. Al final se cambian 12 y hay 5 en el campo. Esa gestión es obligada para mí. Es una parte más del trabajo del entrenador y debo gestionarlo para el bien del equipo y llegar lo mejor posible. Que todo el mundo esté preparado para dar el máximo. Respecto a Deck, dije que iba a entrar rápido en el equipo. Es como si hubiésemos tenido a un jugador lesionado durante un tiempo. Le veo bien. Creo que le falta ritmo, volverse a sentir importante, saber cómo le quiere el equipo. En ese sentido estoy muy tranquilo".

Sobre Olympiacos

"Ha hecho muy bien el equipo. Con Sloukas, que es un referente y juega siempre desde el banquillo, necesitaban dos jugadores en las posiciones de 1 y 2 que pudieran combinarse. Walkup y Dorsey, con Sloukas. Han conseguido, con la ayuda de Larenzakis, cerrar esa situación de base y escolta. En el 3 tienen dos perfiles muy claros como son Papanikolau y McKissic, y en la rotación interior tienes a dos 5 puros en Fall y Martin, y en el 4 a dos referentes con Vezenkov y Printezis. Está bien construido".

Espera al mejor Olympiacos

"En el inicio de la Euroliga ha estado muy bien, jugando a un buen nivel, y ahora está sufriendo los rigores de la competición por las lesiones y las bajas por COVID-19. No me fijo mucho en los resultados, siempre espero al mejor Olympiacos. Es un equipo que me merece muchísimo respeto, no solo esta temporada, sino en las pasadas también".

Alberto Abalde

Rival competitivo

"El Olympiacos siempre es el Olympiacos, un rival muy competitivo y muy duro que nos obligará a mostrar solidez desde el principio si queremos sumar una nueva victoria. Es un equipo que juega muy bien al baloncesto, está firmando una buena temporada y tiene jugadores con experiencia y calidad a los que se han sumado incorporaciones que le están aportando mucha frescura".

Abalde atacando en el Baskonia - Real Madrid EFE

Las claves para ganar

"Es un conjunto muy completo con grandes referencias tanto en la dirección como en la posición de cinco, que están muy bien complementados. Debemos mostrarnos sólidos en la defensa y el rebote y, a partir de ahí, coger ritmo en ataque buscando siempre buenas posiciones de tiro".

[Más información - Andorra asalta el WiZink Center: segunda derrota consecutiva del Real Madrid en Liga Endesa]

Sigue los temas que te interesan