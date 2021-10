Pablo Laso: "No hicimos un buen partido, hay que cambiar el chip rápido"

El Real Madrid de Baloncesto no pudo con el Unics Kazan, en el segundo partido de los blancos en tierras rusas de la semana. El conjunto de Pablo Laso cayó por 65-58 en el Basket Hall de Kazán. El técnico vitoriano analizó después de la derrota el encuentro y señaló que no había sido un buen partido de su equipo, que el rival mereció la victoria. Además, se refirió a Juan Núñez.

Mal partido

"No estábamos preparados y no hicimos un buen partido. Ellos merecieron la victoria. Obtuvimos una buena ventaja en la segunda mitad pero pudieron remontar con sus triples abiertos y merecieron la victoria".

Yabusele peleando un balón en el Unics Kazan - Real Madrid Euroleague

Competitividad

"Estábamos siendo consistentes y queríamos mantener la regularidad, pero todos sabemos la dificultad que tiene la Euroliga. Es una semana larga. Conseguimos sacar una buena victoria el miércoles y ahora hay que cambiar el chip rápidamente porque tenemos un partido importante en Liga contra el Baskonia".

Juan Núñez

"Es un chico con muchísimo talento, buena cabeza y siempre con ganas de mejorar. Escucha a todos los compañeros. Hoy ha salido y nos ha ayudado mucho y estoy seguro de que con trabajo le van a salir las cosas muy bien".

Alberto Abalde

Alberto Abalde, que formó en el quinteto titular del Real Madrid ante el Unics Kazan, fue el segundo máximo anotador del conjunto blanco en tierras rusas son diez puntos, tan solo por detrás de Yabusele (13). El gallego también habló ante los medios de comunicación tras el partido.

"Ha sido un partido duro y no nos han salido las cosas como queríamos. No hemos arrancado bien, no hemos encontrado nuestro ritmo en ataque y ellos plantean un partido muy físico, metiendo muchas manos. Nos han cortado en ataque. En la segunda parte hemos mejorado y hemos hecho las cosas bien, pero cuando hemos cogido una renta no la hemos mantenido y han vuelto a entrar en el partido. En los minutos clave han jugado mejor", dijo Abalde.

[Más información: Se prorroga un mes el 100% de aforo en los estadios de La Liga y del 80% en la ACB]

Sigue los temas que te interesan