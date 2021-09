Pablo Laso se pone firme con el 'caso Carroll': "Está en Estados Unidos y no contamos con él"

Pablo Laso ha analizado la situación de su equipo antes de la celebración de la Supercopa Endesa que tendrá lugar este fin de semana en Tenerife y en la que participarán junto al Barcelona, al Valencia Basket y al anfitrión, Lenovo Tenerife. El técnico vitoriano habló especialmente del foco de conflicto que queda abierto en la plantilla, el futuro de Jaycee Carroll.

El entrenador del Real Madrid no pudo ser más contundente en su respuesta y en su valoración de una situación que no le tiene especialmente contento: "Carroll está en Estados Unidos y no contamos con él". De momento, se trata solo para esta Supercopa, pero ni en el cuerpo técnico ni en el club saben cuanto tiempo se prolongará esta situación y si finalmente recibirán una respuesta a su oferta de renovación.

En caso de recibirla y de ser negativa, al club le quedaría poco tiempo para poner su maquinaria en funcionamiento y cerrar la llegada de un jugador de similares características, que ofrezca tantas oportunidades en ataque tanto desde el perímetro como en penetración y que sea capaz de aportar y anotar en pocos minutos de juego.

Carroll lanzando en el Unicaja - Real Madrid ACB Media

El de Wyoming es historia de la selección de baloncesto del club, una leyenda absoluta, pero la forma de tratar y de afrontar esta renovación está provocando un cierto malestar en el entorno del equipo, ya que lo que está sucediendo es todavía una incógnita absoluta: "No miro muy a largo plazo, a día de hoy Carroll no va a jugar la Supercopa, ojalá juegue el domingo, pero no está aquí. Es un jugador al que valoramos, le queremos, es muy madridista, pero en la Supercopa no va a estar".

Esta ha sido la valoración de un Pablo Laso que se muestra especialmente tenso cuando tiene que hablar de un jugador que le ha acompañado desde su llegada a la capital de España hace más de una década y que ha sido pieza fundamental en todos sus éxitos.

"Tenemos un gran respeto por él, es el extranjero con más partidos en el equipo, lo cual dice mucho de lo importante que ha sido. No descubro nada si digo que a nosotros siempre nos ha generado muchas situaciones de ataque, pero ahora no está".

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto

Cómo suplir a Carroll

No está y no se sabe para cuándo se le podría esperar, ya que Carroll tiene una importante oferta de renovación encima de la mesa desde hace meses a la que no ha respondido. Nadie sabe qué ha ocurrido desde entonces y todos esperan una vuelta que se ha alargado más de lo deseado, ya que la nueva temporada echa a andar este mismo fin de semana de manera oficial.

Sobre la posibilidad de sustituirle con alguno de los jugadores que hay en plantilla, Laso se cerró en banda asegurando que tendrán que buscar cosas diferentes en ataque porque no hay nadie que pueda hacer lo que hace el 'francotirador': "No sé si será Nigel Williams-Goss, Thomas Heurtel o Sergi Llull, pero yo soy de los que piensan que la baja de un jugador no puede suplirla otro jugador. El equipo debe buscar otras soluciones, no un jugador que supla esa ausencia".

