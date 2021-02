Baskonia asalta el WiZink desde la línea de tres ante un Real Madrid espeso

El Real Madrid sigue sin ganar a ningún español en Euroliga. Los merengues se atascaron en el tiro exterior en el último cuarto y no pudieron hacer frente al atrevimiento y el acierto del Baskonia. Dura derrota para los locales en el WiZink Center que no se vieron por delante en el marcador en ningún momento del choque. Los merengues se quedan con un récord de 15-9, mientras los vascos se acercan al Top-8. [Real Madrid 64-84 Baskonia: Narración y estadísticas]

Empezó bastante frío el conjunto de Pablo Laso el partido. El intento de descanso para Walter Tavares duró muy poco. Tonye Jekiri destrozó la zona merengue en los primeros 10 minutos de partido. El técnico vasco apostó por la titularidad de Alex Tyus como pívot, pero no pudo hacer prácticamente nada para frenar al ex de ASVEL. Los vitorianos se fueron en el marcador y Laso veía que el partido iba a ponerse muy cuesta arriba desde el primer cuarto.

Este buen momento de forma de Baskonia lo impulsó Rokas Gedraitis tanto desde el exterior como desde el interior. Alberto Abalde, como reconoció al descanso, no le estaba defendiendo demasiado bien, pero el jugador alavesista también puso mucho de su parte para llevar la diferencia por encima de los 10 puntos. El 15-28 de la primera parte empezaría a revertirse con los cambios de Laso y el segundo cuarto cambiaría la tendencia.

¡PURO TALENTO! ¡Luca Vildoza y su recital contra el Real Madrid!



El líder en la victoria de @Baskonia #EuroligaDAZN pic.twitter.com/wF0nJOj4hc — DAZN España (@DAZN_ES) February 5, 2021

Fueron 15 minutos muy buenos de los baskonistas, pero aparecieron Llull, Rudy Fernández y, sobre todo, Tavares. El caboverdiano puso un tapón precisamente a Gedraitis e inclinó la cancha a favor de los blancos. Un parcial de 11-0 en los últimos cinco minutos antes del descanso fue suficiente para acercar a tres puntos a un Real Madrid que capeaba el temporal de los primeros instantes del choque. Aún así, haría falta más para que los blancos se pusieran por delante.

La magia de Vildoza y de Henry mantendría por delante en el marcador a los visitantes en el WiZink Center durante todo el tercer cuarto. Laso no conseguía que su defensa se terminara de imponer sobre la cancha y el intercambio de canastas, por el momento, no le beneficiaba. Que las defensas no se estaban imponiendo lo demostraban las pocas faltas que se habían pitado. El fallo propio reinaba ante la baja anotación.

La condena del triple

El rendimiento de los blancos se midió sobre todo por los minutos de Walter Tavares sobre la cancha. Cuando faltó, el equipo se deshizo. Aún así, la sentencia de Baskonia llegó desde el exterior. En el último cuarto los visitantes se entonaron y no dieron opción a un Real Madrid muy castigado por los fallos de Trey Thompkins. Alec Peters se entonó con un cuatro de cuatro desde el triple mientras los blancos seguían fallando para irse 15 por encima en el marcador a falta de dos minutos y medio.

Vildoza y Polonara también acompañaron desde esta posición a Peters para obligar a los blancos a entregar la cuchara. Derrota de los blancos en casa que han perdido los dos choques frente a los vitorianos en Euroliga.

[Más información: El estado del tobillo de Jaycee Carroll después del partido ante Panathinaikos]