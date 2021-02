El once del Real Madrid ante la SD Huesca

Sin excusas, sin margen de error y sin jugadores. Zinedine Zidane y el Real Madrid afrontarán una difícil salida a Huesca por culpa de la racha y de una plaga de lesiones que asola al equipo blanco. Esto acota mucho las opciones para que el francés elabore el once que iniciará este sábado a partir de las 16:15 horas en El Alcoraz. El once tipo se antoja como el que partirá desde el primer minuto donde solo tendrá la posibilidad de hacer cuatro cambios de campo al llevarse a 17 jugadores.

Tres de estos son los porteros, así que todo lo que logre el equipo desde el inicio será bien recibido. Zidane solo tendrá, a priori, a Marcelo y Mariano como revulsivos del primer equipo. Es por lo que ha llamado a Chust y Marvin para ir con la primera plantilla. Antonio Blanco, además, no está disponible porque tiene que cumplir sanción por alcanzar el límite de tarjetas amarillas con el Real Madrid Castilla. Nada de cara para un Zidane que regresa al banquillo.

El francés ha superado su contagio de Covid-19 esta misma semana y se ha encontrado con muchos problemas. El primero, un vestuario abatido por los resultados. Los blancos cayeron ante el Levante en casa después de un partido en el que tuvieron que remar desde el minuto 9 con uno menos. La eliminación copera y la participación en la Supercopa de España estaban muy recientes también y la victoria ante el Alavés no sirvió para compensar nada.

La posible alineación del Real Madrid frente al Huesca en la jornada 22 de La Liga 2020/2021

El segundo ha sido el de las lesiones. Todo hacía pensar que Sergio Ramos estaría recuperado para este choque. El de Camas volvía al grupo este miércoles y apuntaba a recuperar su brazalete de capitán. Pero este viernes volvió al gimnasio y no fue convocado. Los merengues están sufriendo de forma especial su baja y tendrán que afrontar un nuevo duelo sin el '4'. Mientras los rumores sobre su renovación van y vienen, el central sigue sin aparecer sobre el campo.

Y Hazard

Precisamente, después de que el martes Hazard tuviera descanso, volvían juntos a la disciplina de grupo. Pero la tragedia llegaría tras ese entrenamiento. El belga sufría una nueva lesión que le aparta un mes de la competición. No está teniendo nada de suerte con los problemas físicos y la afición ya se ha desesperado con su situación. Aunque Zidane no ha perdido su crédito con el ex del Chelsea, habrá que ver cómo vuelve.

Con todo esto, además de que Dani Carvajal y Lucas Vázquez siguen de baja, el equipo está en cuadro. Fede Valverde tampoco ha terminado su proceso de recuperación, lo mismo que un Rodrygo Goes que encara el último tramo. Álvaro Odriozola volverá a partir desde el lateral derecho, con Nacho, por fin recuperado de su contagio de Covid-19, y Varane en defensa acompañando a Mendy.

El centro del campo no tiene más opciones. Casemiro, Kroos y Modric tendrán que jugar sin recambio en el banquillo. Habrá que rezar para que no tengan ningún problema físico, porque Zidane tendría que cambiar su esquema. Arriba, también los disponibles: Asensio, Benzema y Vinicius.

[Más información: Asensio y el momento de asumir el liderazgo del Real Madrid]