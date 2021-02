Zidane explota en rueda de prensa: "Decídmelo a la cara, no por detrás", "no me merezco este trato"...

Zinedine Zidane ha estallado en rueda de prensa. El técnico francés, que se volvía a poner cara a cara con los medios de comunicación tras su ausencia por su positivo, ha sido más claro y más duro que nunca ante las preguntas. El Real Madrid se encuentra en un momento delicado y el técnico francés ha dado la cara por sus jugadores y por sí mismo.

A Zidane la ha molestado lo que se ha dicho del equipo estos días y, sobre todo, se siente maltratado por la prensa ante las especulaciones sobre si seguirá o no en el cargo a final de temporada.

El técnico francés tuvo para todos y dejó numerosas frases destacadas en una rueda de prensa para la historia. Aquí van las mejores respuestas:

Si quieren que lo deje, yo no lo voy a dejar

"Lo importante es que estemos concentrados en lo nuestro. Se habla de cambiar de entrenador, pasará lo que pasará, vamos a luchar. Yo soy un afortunado por estar aquí y aprovecharé hasta el último día, no lo voy a dejar. Si quieren que lo deje, yo no lo voy a dejar. Lo que quieren los jugadores es demostrar lo que somos. La situación se habla mucho de si es incomoda, no estamos muy finos. No hemos ganado los partidos suficientes, pero estamos animados para cambiar la situación".

(A la prensa) decídmelo a la cara, que me queréis cambiar, no solo por detrás

"Me reivindico. Nosotros lo merecemos, el Real Madrid ganó LaLiga y tenemos el derecho de pelear. El próximo año hay que hacer cosas, es verdad, pero este año tenemos el derecho a pelear. Dejadnos pelear a esta plantilla, que la ganó la temporada pasada. Un pequeño respeto a todo eso. Me preguntas y me haces reír, vosotros decís muchas cosas y decídmelo a la cara, que me queréis cambiar, no solo por detrás".

De Ramos no sé nada y vosotros tampoco

"De Sergio Ramos se habla mucho, pero no sé nada. Vosotros tampoco, nadie sabe nada. Solo espero que se arregle y que Sergio esté aquí. Como jugador y como capitán ha hecho mucho, así que espero eso, aunque no sé qué va a pasar".

El próximo año seguro que habrá cambios, pero este año nos merecemos seguir

"Soy el responsable, si hay cosas que no funcionan hay que ver con el primer responsable. El próximo año seguro que habrá cambios, pero este año nos merecemos seguir. Hablo con nuestra afición".

Un día estoy fuera, el otro dentro [...] tenéis que respetar a esta gente

"Vosotros hacéis vuestro trabajo, pero un día estoy fuera, el otro dentro. Esa es la realidad. Es lo que estáis haciendo, me enfado para deciros que lo que vosotros hacéis vuestro trabajo y nosotros el nuestro, que es dar la cara. Vamos a pelear y trabajar, tenéis que respetar a esta gente".

No merezco este trato por parte de la prensa

"Tengo la impresión que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No estoy contento de que cada vez me pregunten eso, no merezco este trato por parte de la prensa y tenemos la suerte de poder pelear con este equipo, el año pasado ganamos La Liga, espero respeto. Si no llegamos soy el primero que asumo la responsabilidad, estoy enfadado porque además llevo dos semanas encerrado, tengo ganas de salir y pelear hasta el final".

