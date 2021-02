Problemas para el Real Madrid: Sergio Ramos no se entrena y peligra su presencia ante el Huesca

Malas noticias para el Real Madrid. Sergio Ramos no se ha entrenado con el resto de sus compañeros este viernes y podría quedarse fuera de la convocatoria del Real Madrid para visitar el estadio del El Alcoraz, feudo donde se medirá al Huesca. El capitán del equipo blanco apunta a baja sensible para los de Zidane.

A pesar de que el central andaluz había completado varios entrenamientos con el equipo esta misma semana, en la decisiva sesión de este viernes no ha saltado al césped de Valdebebas. Así se lo han impedido esas molestias en la rodilla que están complicando la temporada del camero desde que sintió un fuerte dolor en la zona en el calentamiento de la semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic.

La situación de Sergio Ramos empieza a ser realmente complicada en el Real Madrid porque no se tiene una certeza clara de lo que está suciendo con el capitán. Desde hace ya algunas semanas se viene informand de que el camero sufre una molestias en su rodilla, concretamente en la zona del menisco, que no le dejan trabajar con comodidad.

Sergio Ramos en un entrenamiento con el Real Madrid

En el club no quieren correr riesgos ya que la situación podría agravarse y convertirse en un problema mucho más serio. La rodilla no es una zona con la que se deba arriesgar, pero la realidad es que lo que eran una simples molestias ya han provocado que Ramos no pueda estar en partidos como el del Alcoyano, el Alavés, el Levante ni probablemente ante el Huesca, un choque vital para el equipo después de la derrota contra el conjunto granota.

Además, en el horizonte empieza a aparecer el duelo de octavos de final de la Champions contra el Atalanta y tanto Zidane como el club desean que Ramos pueda llegar a ese partido en plenas facultades, algo para lo que ahora mismo no hay una fecha concreta. Se esperaba que pudiera estar ya este fin de semana contra el Huesca, pero su ausencia en el entrenamiento de este viernes pone las cosas muy complicadas.

Problemas en defensa

La baja de Ramos sería muy significativa ya que el equipo solo cuenta con Rapahel Varane como el único jugador disponible en perfectas condiciones para el centro de la zaga. Militao no podrá viajar hasta la ciudad aragonesa por sanción al ser expulsado en el último partido ante el Levante, y Nacho, aunque está disponible, acaba de salir de su larga cuarentena tras estar en contacto con un positivo por Covid-19 y haberse contagiado posteriormente.

El canterano lleva pocos entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, pero a Zidane no le quedará otra que alinearlo de inicio, salvo sorpresa. El propio entrenador francés es otro de los que vuelve a la disciplina del equipo tras haber estado ausente en la victoria en Mendizorroza y en la derrota en el Di Stéfano frente al equipo de Paco López.

Continúan las dudas y la incertidumbre con Sergio Ramos y su maltrecha rodilla en unas fechas en las que se habla más de su renovación que de sus actuaciones en el terreno de juego debido a esta baja prolongada de la que falta todavía información. Los madridistas esperan para ver de nuevo a su capitán en acción.

[Más información: Zidane: "Dejadnos pelear, nos lo merecemos"]