Pablo Laso, sobre el aplazado Real Madrid-Estrella Roja: "Lo primero es pensar en nosotros"

El Real Madrid se enfrentará este lunes al Estrella Roja. Un horario diferente, imprevisto y que no tiene otra explicación que el temporal Filomena. El cuadro serbio no pudo viajar a Barajas por los efectos de las nevadas en la capital española. La noticia llegó horas antes del horario fijado y la Euroliga se vio obligada a modificar la fecha oficial. Dados los problemas para disputar la jornada de ACB por la Covid-19, el encuentro se desarrollará antes de lo previsto y no complicará el calendario futuro.

Por ello, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha realizado la protocolaria rueda de prensa previa para analizar al rival. El técnico merengue, que no ha dado detalles sobre posibles bajas, ha destacado la dificultad de "recolocar" a los jugadores tras el trabajo realizado el pasado martes.

Cabe recordar que hombres como Sergio Llull siguen atravesando problemas físicos. Deck, que también había pasado por una situación similar, jugó más de media hora ante el Bayern para ser uno de los mejores.

Planificación

"Lo primero es pensar en nosotros, en el viaje después del partido del viernes, en la recuperación y en recolocar sobre las situaciones que habíamos hablado la semana pasada del Estrella Roja. Ellos han tenido también un partido por medio contra el Valencia Basket y vigilar lo que hayan metido nuevo. Hay que intentar volver a meter al equipo en ese prepartido que hicimos contra el Estrella Roja y afrontar el partido con el máximo de garantías".

Dos fichajes

"El Estrella Roja es un equipo que ha cambiado en los últimos 15 días con el nuevo entrenador y la llegada de Colom, la baja de Lloyd, que es un jugador muy diferente. Están compitiendo muy bien y viendo el partido de Valencia Basket compitieron bien durante muchos minutos".

Ognjen Kuzmic, durante el duelo entre Estrella Roja y Khimki en Euroliga euroleague.net

Reencuentro con Kuzmic

"Tiene pívots bastante versátiles. Normalmente empieza Kuzmic, al que tuvimos aquí y es muy dominante en el interior. A partir de ahí, rota con jugadores que se pueden abrir como Bryant e incluso pueden jugar con cuatro pequeños con Davidovac. Tiene mucho juego exterior y al falso cuatro. Pueden también jugar bloqueo y continuación con Colom y Walden. Y luego el crecimiento de jugadores serbios de la casa como Lazic o Dobric".

El calendario blanco

La carambola ha sido notable. El Real Madrid primero vivió el aplazamiento del duelo ante el UCAM Murcia por casos positivos de coronavirus en el equipo universitario. Sin ACB, todas las miradas se pusieron en el duelo de entresemana ante el Estrella Roja. Encuentro suspendido a escasas horas de su disputa y que, además, iba acompañado de otra mala noticia. Apenas unas horas después, la ACB confirmaba que el encuentro ante Obradoiro tampoco podría disputarse por la Covid-19 en el conjunto gallego.

Tres partidos seguidos aplazados y con la dificultad que eso conlleva. El Real Madrid, sin embargo, no ha notado el parón y logró sumar un valioso triunfo ante el Bayern. Los de Laso se impusieron en el campo en la prórroga y se mantienen como segundos clasificados de la competición europea a tan solo un triunfo de diferencia del líder CSKA.

[Más información - La explicación de Pablo Laso a la derrota ante Olimpia Milan]