Trinchieri, entrenador del Bayern, se 'encara' con Pablo Laso tras perder ante el Real Madrid

El final del encuentro entre el Bayern Munich y el Real Madrid acabó con victoria merengue y tensión en el cuadro germano. Su entrenador, de hecho, le negó el saludo a Pablo Laso y se encaró con el técnico blanco una vez finalizado el duelo. Andrea Trinchieri le recriminó algunas cosas que no han trascendido y durante varios segundos se quedaron discutiendo.

Acabado el tiempo reglamentario, ambas plantillas acudieron al centro del parqué para despedirse y felicitarse por el resultado. Todo siguiendo el guion. Pablo Laso, como es habitual, hizo lo mismo con su homólogo del Bayern. Y ahí la cosa cambió. Las imágenes, muy claras, muestran como el técnico merengue pone el puño en forma de respeto a Andrea Trinchieri.

El entrenador del Bayern, contra todo pronóstico, se queda completamente quieto y con mal gesto. Laso se da cuenta de la actitud del rival e intenta relajar la situación, pero no lo logra y ambos discuten durante algunos segundos. Mientras todos los jugadores se despedían, los dos entrenadores mantenían una pequeña disputa en el lateral. Ni la intermediación de un miembro del Bayern frenó a su técnico.

Finalmente, Pablo Laso se retiró y Andrea Trinchieri se quedó mirando la piña de los jugadores del Real Madrid en el centro de la pista. Intercambió miradas, palabras y algún que otro saludo con los miembros del equipo merengue y, más tarde de lo previsto, se marchó a vestuarios.

Algo más que palabras entre Pablo Laso y Andrea Trinchieri 🧐 El entrenador del Bayern de Múnich le negó el saludo al del Real Madrid 😠



¡Victoria blanca en Múnich después de una prórroga (76-81)! #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/xtLoQW3pt7 — DAZN España (@DAZN_ES) January 15, 2021

Minutos después, y cuando las imágenes ya se habían convertido en una de las tomas más relevantes de la jornada, ambos protagonistas rebajaron la tensión y no dieron detalles de lo sucedido. Trinchieri, quien empezó la disputa, subrayó que "lo que pasa en la pista se queda en la pista" y Pablo Laso, que no acostumbra a revelar lo que habla con entrenadores y jugadores rivales, indicó que "no hubo nada especial".

Sin notar el parón

La victoria del Real Madrid fue muy complicada. No solo por el rival, que logró llevar el partido a la prórroga y puso contra las cuerdas al actual segundo mejor equipo de toda la Euroliga. El conjunto merengue tenía que luchar contra la falta de rodaje tras los dos últimos duelos aplazados ante UCAM Murcia y el Estrella Roja, este último por la imposibilidad de aterrizar en Barajas por el temporal Filomena.

Sin jugar desde la semana pasada en la jornada de Euroliga, el conjunto de Pablo Laso logró meterse rápido en el partido y dio el nivel esperado para seguir en lo más alto de la clasificación solo por detrás del CSKA. El próximo duelo del cuadro blanco será este próximo lunes ante el Estrella Roja.

Ante el aplazamiento del duelo del fin de semana ante Obradoiro, que sufrió un brote de la Covid-19 en sus filas, el Real Madrid podrá adelantar su duelo de Euroliga y disputará el día 18 el encuentro de la competición europea.

