Campazzo, emocionado en su despedida del Real Madrid: "Siempre estaré agradecido al club"

La situación de Facundo Campazzo ha pasado por varios estados en los últimos meses y que se han ido aclarando poco a poco según pasaba el tiempo. Lo que fue un rumor pasó a ser una posibilidad real, después un secreto a voces y después algo oficial, hasta el punto de que Campazzo ya se despidió hace unos días del equipo blanco con una emotiva carta.

Sin embargo, ahora ha llegado la comunicación oficial por parte del club y la oportunidad para el argentino de poder decir adiós a los madridistas con su palabra y con su imagen a través de una entrevista con los medios oficiales del club. Campazzo ha repasado su carrera profesional, su crecimiento en el Real Madrid y ha querido mostrar todo su agradecimiento al equipo y al club por todo lo que le han dado en los últimos años.

La relación entre Campazzo y el Real Madrid ha sido un éxito absoluto, no solo en cuanto a títulos, sino también en cuanto a emociones. El base argentino ha sido líder de una generación única que sigue sumando conquistas desde la llegada de Pablo Laso. El propio técnico del vitoriano lamentaba su pérdida asegurando que Campazzo y es insustituible y que le echarán mucho de menos, aunque todos entienden que quiera seguir creciendo.

Campazzo se despide del Real Madrid

Antes de irse definitivamente, el 'Facu' ha querido expresar sus propios sentimientos: "El Madrid me ha dado prácticamente todo. Me ha formado como la persona que soy ahora más allá del jugador. Me llevo amigos, compañeros, vivencias, experiencias y títulos, que al final es lo que hace grande a este club. Estaré eternamente agradecido al Real Madrid".

Campazzo asegura que si se va es para cumplir un sueño, ya que la NBA es lo máximo para jugador de baloncesto, aunque no fue una decisión fácil: "No fue una decisión fácil por todo lo que representa para mí el Real Madrid. Fueron muchos días, meses, hablando con mi familia y con la gente más cercana, con mi mujer… analizando situaciones y demás. Quería cumplir un sueño y hacer todo lo posible para conseguirlo. No quiero que el día de mañana, cuando me retire del baloncesto, esté en mi cabeza el no haberlo intentado. Decidimos afrontarlo con responsabilidad, como debe ser, y no ha sido fácil, pero estar en un club como el Real Madrid, con todas las comodidades y de primer nivel, la verdad es que me lo facilitaba mucho".

Agradecido al club

'Facu' se marcha feliz y agradecido al club y al presidente, Florentino Pérez: "Me ha dado prácticamente todo. Me ha formado como la persona que soy ahora más allá del jugador y de los títulos. Me llevo amigos, compañeros, vivencias, experiencias, títulos, que al final es lo que hace grande a este club. Y, especialmente, a Florentino Pérez, 'mi presi' como le digo siempre. Me ayudó tanto todos estos años que confió tanto en el baloncesto y en mí que le voy a estar eternamente agradecido.".

"Me dejaba súper tranquilo tener la confianza de Florentino Pérez para jugar con tranquilidad y poder dejar todo por esta camiseta. Al final, cuando uno habla del Real Madrid habla de títulos, de ganar cosas importantes, pero cuando tienes ese apoyo del jefe es muy importante y te hace sentir feliz y tranquilo".

Campazzo también analizó y recordó su crecimiento como jugador: "Me formó como jugador y, en comparación con mi primer año, veo a un Facundo Campazzo muchos pasos por delante, mejorando tanto en el juego como en lo personal. Mis compañeros me han ayudado a esa transformación pero también tengo muchas cosas por mejorar. Este club te hace llegar al límite y jugar al cien por cien para demostrarlo.".

Extrañará mucho al grupo

El base argentino no solo dice adiós a un gran club, sino también a un gran grupo de amigos a los que echará mucho de menos: "Más allá de los partidos y esas cosas, el día a día con mis compañeros. Más que compañeros son amigos y me da mucha pena no poder estar en el día a día con ellos, en los viajes, en las comidas, en los hoteles, pasar tiempo con ellos, perder y ganar partidos con ellos. Eso es lo que voy a extrañar más y es lo que uno más disfruta día a día en un club como este. Lo voy a extrañar constantemente".

Campazzo se marcha lleno de recuerdos, pero también de títulos: "Lo primero que se me viene a la cabeza son los títulos, los momentos vividos. También las derrotas porque uno aprende más en esos momentos. Te hacen forjar más la unión del equipo, la amistad y aunque no lo parezca son momentos en que uno aprende. Los títulos, Belgrado… Mi primer año aquí fue muy especial, porque era un cambio muy grande en mi vida. El equipo, el cuerpo técnico, el club y el presidente me hicieron sentir parte del club desde el principio, cómo si hubiese estado hace años aquí".

Facundo Campazzo recibe el MVP de la Supercopa Endesa 2020 EFE

A pesar de que 'Facu' siempre fue el mismo en la pista, reconoce que fuera de ella lo ha pasado mal durante estos últimos meses: "En estos últimos meses me ha costado hasta dormir. Yo mismo me creaba una historia aparte y me estresaba un poco, pero quiero recalcar que mis compañeros y todo el equipo me han facilitado mucho las cosas. Eso me lo voy a llevar siempre. Voy a estar eternamente agradecido, porque para mí no era una situación fácil de afrontar, pero quería agradecerles la ayuda que me han dado en estos días y meses tan locos".

Seguirá al Real Madrid

El argentino asegura que seguirá al equipo desde Denver como ya hacen otros ilustres madridistas como Luka Doncic, habitual en las redes sociales donde muestra su fanatismo por el equipo blanco: "Lo voy a seguir. La diferencia horaria no sé cómo será, pero voy a hacer todo lo posible para ver los partidos. Como tengo todos los amigos aquí seguiré en contacto y les mandaré mensajes para desearles suerte, para saber cómo están y mantenerme al día".

Campazzo se marcha agradecido con todos a los miembros del club a los que extrañará profundamente: "De todos. Sería injusto que dijera solo un par. Me llevo el cariño y la amistad de todos y eso es un valor muy grande para mí. Más allá de los títulos y las cosas importantes que logramos, la calidad humana que hay en este equipo y en este club son increíbles. Voy a extrañar a todos por igual: compañeros, cuerpo técnico, utilleros, a los que trabajan en las cosas que no se ven como fisios, médicos...".

