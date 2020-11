Así le preocupa a Pablo Laso la salida de Facundo Campazzo del Real Madrid

Facundo Campazzo podría estar disputando los últimos partidos con el Real Madrid si se confirma su marcha a la NBA, una cuestión que, por el momento, no preocupa demasiado a Pablo Laso. "Ahora mismo esto me preocupa cero. Después de todo lo que está pasando este año no puedo pensar más allá del próximo partido. Pero pase lo que pase, la idea de equipo no debe cambiar, independientemente de que no me gusta cambiar jugadores por cambiar", comentó el Premio al Deporte Los Leones de EL ESPAÑOL 2020.

El entrenador del Real Madrid también alejó cualquier sombra de complacencia "por haber ganado los dos últimos partidos" y apuntó que el Estrella Roja es un equipo "agresivo, fuerte y con mucha rotación". "No podemos pensar que estamos bien por haber ganado los dos últimos partidos de la Euroliga. El Estrella Roja es un equipo agresivo, fuerte y con mucha rotación, así es que tenemos una salida muy complicada", dijo Laso en comparecencia virtual.

Jordan Loyd y Corey Walden son la cabeza bicéfala del equipo serbio, sobre todo en la anotación. "A Loyd le conocemos más tras su paso por el Valencia la pasada temporada. Es un jugador muy bueno en el uno contra uno y Walden está creciendo mucho, pero no nos podemos olvidar de Johnny O'Bryant, de Ognjen Kuzmic y del resto. Son un equipo muy atlético y capaz", explicó el técnico. "Es cierto que ellos dos acaparan mucho balón, pero es que además defensivamente es un equipo muy bien armado", añadió Laso.

Pablo Laso: "Ahora mismo la salida de Campazzo me preocupa cero"

Fabien Causeur y Jeff Taylor serán las bajas para viajar a Belgrado. "Causeur está entrenando al margen del equipo, tras haber superado la enfermedad, y a ver si la próxima semana puede volver al grupo. Lo de Taylor es una pequeña lesión en el sóleo. Los demás están bien y decidiremos en el último momento los que viajan", afirmó.

El entrenador nunca se posiciona en los extremos y menos cuando se habla del rendimiento del equipo. "No estábamos en una mala situación al principio, ni ahora en una buena. Hay partidos complicados. Contra el Bayern y el Zalgiris estuvimos sólidos, pero para ganar en Euroliga hay que jugar bien más minutos y a nosotros todavía nos cuesta", resaltó.

El 'mal' partido de Sergio Llull ante el Fuenlabrada, lo refutó el técnico. "No he hablado con él, pero creo que hizo un buen partido. No todo son números y, para mí, la valoración que obtenga un jugador no es decisiva. El baloncesto no se debe medir sólo por números. Repito que para mí hizo un buen partido, aunque no soy tonto y sé que no tuvo un buen día en la anotación", finalizó Pablo Laso.

