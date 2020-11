Deck hace respirar al madridismo con su futuro: "No me atrae la NBA"

El Real Madrid de baloncesto afronta un tramo crucial de la temporada. Pero no lo hará solo en la pista, donde tiene por delante un mes de noviembre plagado de partidos, sino que lo hará también fuera de ella. Además, lo hará con un ojo puesto en el baloncesto americano, en la NBA, que pretende a varios jugadores del equipo blanco, entre ellos a Gaby Deck.

El alero argentino del equipo blanco ha sido uno de los jugadores más en forma del equipo en las últimas campañas y su juventud y su progresión han hecho que varias franquicias de la mejor liga del mundo se interesen en sus servicios. Sin embargo, Deck está tranquilo en el Real Madrid y por eso no presta atención a lo que llega desde Estados Unidos, aunque la realidad es que las propuestas están ahí.

Y son fechas importantes para el equipo blanco porque la NBA ya está cerrando todos sus acuerdos para establecer su nuevo calendario para la temporada 2020/2021 después de cerrar su temporada más extraña con la consecución del anillo por parte de Los Ángeles Lakers de LeBron James. Eso significa que pronto comenzará el movimiento, los fichajes y la apertura de la agencia libre, por lo que será el momento para que las franquicias americanas intenten llevarse a los mejores jugadores del baloncesto europeo.

LeBron James, con su cuarto título de la NBA y su cuarto MVP de las Finales EFE

Uno de ellos es Gaby Deck, que ha charlado con la Federación Argentina de Baloncesto sobre su presente en el Real Madrid, su futuro y sobre la atracción que le produce la NBA. El jugador no se ha mojado sobre el interés de varios equipos en su fichaje, pero a juzgar por lo que le interesa la liga, el madridismo puede estar más tranquilo de lo que parecía.

Deck afirm que no ve baloncesto "casi nunca, es raro que un jugador diga eso, ¿no?". 'El Tortuga' asegura que sigue "pocos partidos enteros. Algunos que sean muy interesantes, pero no es mi prioridad". Lo que sí tiene claro el argentino son sus preferencias a la hora de ver baloncesto: "La Euroliga y a veces la Liga Nacional. Más que nada cuando engancho algún partido, pero no es que me siente a una hora a verlos. La NBA la veo muy poco, realmente. No me atrae, ni las finales de Lakers-Miami vi".

Es difícil pensar que un jugador que ni siquiera se interesó por un partido tan importante y que algún día podría estar disputando, tenga interés real en acudir a la NBA. Sin embargo, no sería el primero que practica un deporte que no le llama como afición realmente a la hora de seguirlo.

Una temporada difícil

Deck también analizó la temporada del Real Madrid, la cual no está siendo del todo positivo. El equipo se mantiene firme en Liga Endesa donde no conoce la derrota tras diez partidos disputados, pero en Euroliga las cosas están siendo diferentes. Al equipo le ha costado arrancar, aunque la última victoria en Kaunas frente a Zalgiris parece haber revitalizado a los de Pablo Laso que están en clara línea ascendente de juego y resultados.

Deck tirando a canasta

"Fue una temporada en la que arrancamos muy bien en la ACB bien y ahora estamos tratando de afianzarnos en la Euroliga". Deck también analizó cuáles son sus mejores cualidades y que lo que intenta es "adaptarme en cada partido a lo necesita el equipo, a lo que me pide el entrenador y a lo que determina el encuentro. El rol es similar a la temporada pasado y yo, por suerte, estoy bien físicamente. El resto, mis números y esas cosas, quedan en segundo plano".

"Siento que mejoré en el tiro y en la confianza. Pude tener más jugadas, más balones y encontré un rol más ofensivo. Eso fue lo que cambió de una a otra campaña. El entrenador me dio otra confianza para que lo hiciera y salió bien. Esta temporada quiero seguir en esa línea y para eso será importante estar nuevamente bien en lo físico". Así se expresa un Gaby Deck que se encuentra encantado con el valor que da Pablo Laso a su trabajo dentro de la cancha.

Sueña con los JJOO

Por último, el jugador argentino valoró el posible papel que puede realizar su selección en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y las posibilidades repetir la medalla conseguida en el pasado mundial: "Estamos todos muy metidos en el club, en el día a día, seguramente será diferente cuando se acerque la fecha".

"Hoy es muy difícil decir que se va a repetir. Se va a ir viendo, con cada concentración y amistoso. Tenemos que ir paso a paso. Pero sentimos que todo se puede. Nadie pensaba que se podía lograr en el Mundial y lo hicimos. ¿Por qué no pensar que podemos repetirlo?".

