Portada SPORT, 1 de noviembre del 2021: "Quiero ganar otra Champions"

"Quiero ganar otra Champions", así titula la portada del diario SPORT en su edición de este lunes 1 de noviembre de 2021. La entrevista con Leo Messi copa la primera página. "Nadie del Barça me pidió que jugara gratis. Me rebajé el sueldo a la mitad y estábamos en disposición de ayudar más al club". "Me dolieron las palabras de Laporta. Generó dudas que no me merezco". "Echo de menos la vida que llevaba en Barcelona, pero en París también somos felices". "¿Retirada? Después de lo que pasó, voy a ir año a año en mi futuro". "Lograr el séptimo Balón de Oro sería una locura extraordinaria".

La portada del diario SPORT (01/11/2021)

