La portada del diario AS (05/10/2019)

"Areola, portero de guardia", así titula el diario AS su portada de este sábado 5 de octubre. El portero francés, ex del París Saint Germain, jugará de titular en el Santiago Bernabéu en el encuentro ante el Granada (16:00 horas) e intentará hacerse un hueco en el once titular de Zidane para esta temporada.