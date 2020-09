"No habrá fichajes": el Real Madrid esperará a 2021 y a Mbappé

Zidane lo dejó claro tras la victoria frente al Betis: "Estoy contento con la plantilla que tengo. Somos los que somos y vamos a intentar hacer una buena temporada". El Real Madrid no da por cerrada la plantilla a la espera de lo que pueda suceder la próxima semana en la 'Operación Salida'.

El mercado de fichajes se cierra en tan solo unos días y en el conjunto merengue no acudirán a la ventana de transferencias para reforzar su plantel con nuevos nombres. Esto es algo que desde EL BERNABÉU ya se había adelantado e incluso el propio Florentino Pérez llegó a decir tras ganar La Liga 34 que hasta "Mbappé puede esperar".

El presidente y los jugadores pactaron la bajada de los salarios así como que no hubiese primas por ganar la Supercopa de España y La Liga. Una prueba más del compromiso de los futbolistas para con el club de Concha Espina y también con la situación derivada por la pandemia.

El Real Madrid celebra el gol en propia del Betis LaLiga

En el Real Madrid creen que es el momento de servir de ejemplo ante la grave crisis que viven los ciudadanos y no alardear de dinero y de poder de gasto. Además, así se ha conseguido cerrar el ejercicio con superávit y poder mantenerse a la espera de ver cómo se desarrolla esta temporada con un poco más de tranquilidad.

Caras nuevas

La 'Operación Salida' ha sido la auténtica protagonista en el verano del Real Madrid. Achraf Hakimi, Sergio Reguilón u Óscar Rodríguez han sido traspasados, aunque para todos ellos el club blanco se ha guardado una opción de recompra. Y es que todos ellos son jugadores jóvenes y con un brillante futuro, pero que ahora no iban a tener el papel protagonista que merecen.

También se han ido James Rodríguez y Gareth Bale. Ninguno de los dos entraba en los planes de Zinedine Zidane para la 2020/2021 y mientras el primero fue vendido al Everton, el segundo se ha ido en calidad de cedido al Tottenham de José Mourinho, quien ya ha asegurado que le gustaría continuar contando con el galés más allá del próximo mes de junio.

Aunque las ventas y cesiones han sido las protagonistas y no ha habido fichajes, eso no significa que no haya caras nuevas en el plantel que dirige Zidane. Lunin, Odriozola y Odegaard han regresado después de pasar los últimos meses cedidos, en el caso del centrocampista noruego, temporadas, y lo han hecho para reforzar el plantel del vigente campeón.

A la espera del nuevo año

No hay ni habrá fichajes de relumbrón en un año en el que el fútbol no ha sido lo más importante, pero sí una fuente de entretenimiento en tiempos grises. De momento el Real Madrid no varía su plan. Nada de nuevas incorporaciones y continuar jugando los partidos como local en Valdebebas.

El Santiago Bernabéu abrirá sus puertas cuando pueda volver el público y mientras tanto se seguirá avanzando con las obras. De abrirse el estadio, las arcas tendrán un plus de ingresos y eso puede desencadenar que sí que se acuda al mercado ya en 2021 con varios nombres marcados en rojo: Mbappé, Camavinga y Haaland.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

El delantero francés ya ha comunicado al PSG que no renovará, algo que podría reducir su precio de salida a partir de junio de 2021 hasta los 100 millones de euros. Aunque el Real Madrid es el plan A de Kylian Mbappé, el Liverpool también está interesado y otros de los equipos más importantes del Viejo Continente estarían dispuestos a hacerse con sus servicios si se pone a tiro.

Los otros casos son diferentes. Camavinga ya piensa en el futuro, aunque por el momento sabe que debe continuar creciendo en el Rennes. Dependiendo de su progresión puede convertirse en un fichaje más que interesante para el conjunto madrileño. Mientras que Haaland es otro de los que gusta y mucho, pero habrá que esperar para ver si se da el escenario para acometer la operación.

[Más información - Zidane: "Dicen que no marcamos goles y hoy hemos metido tres"]