Jovic quiere salir del Real Madrid... para volver al Eintracht Frankfurt

El Real Madrid no pasó del empate a 0 inicial en su regreso a la competición. Después de perderse la primera jornada tras jugar los octavos de la Champions en agosto, el vigente campeón debutó en la temporada 2020/2021 frente a la Real Sociedad en San Sebastián. La falta de gol fue lo más comentado en el post partido y es que los blancos no marcaron, pero en el banquillo se quedaron sin jugar Jovic y Mayoral.

El delantero serbio llegó el verano pasado procedente del Eintracht Frankfurt. Se fichaje ilusionó mucho puesto que había firmado una sobresaliente temporada en el club alemán, especialmente en lo que se refiere al aspecto goleador. Pero en su primer año en el Real Madrid no logró destaparse.

La mala suerte, goles anulados y también la falta de minutos mermaron el rendimiento de un delantero que es todo potencia. Ahora Jovic se encuentra en una nueva encrucijada, y es que el jugador busca una salida para tener el protagonismo que tiene muy complicado poseer a las órdenes de Zidane este curso.

Jovic celebra un gol con el Madrid Reuters

Según informa EFE, fuentes cercanas al jugador han confirmado que el deseo de Luka Jovic pasa en estos momentos por marcharse cedido en la 2020/2021. Su equipo elegido para recuperar la confianza es el Eintracht Frankfurt, donde fue feliz y se convirtió en uno de los delanteros jóvenes con más renombre del panorama.

Fue la semana pasada cuando el serbio comunicó al Real Madrid que quiere regresar a la Bundesliga para militar en las filas del Eintracht Frankfurt. El club blanco ha escuchado la petición de Jovic y ya negocia con el conjunto germano para cerrar la cesión.

El problema de la operación

El Real Madrid desembolsó 60 millones de euros para hacerse con los servicios de Jovic. Ahora este préstamo tiene un principal escollo entre las partes: la ficha del futbolista. Mientras en Concha Espina esperan que el Eintracht Frankfurt asume la totalidad de la ficha de Luka, el equipo alemán no quieren asumirla al completo.

El objetivo de todas las partes es conseguir llegar a un acuerdo por el cual Jovic tendría los minutos que necesita para recuperar la confianza en el Eintracht Frankfurt, un equipo que conoce y en el que triunfó hace poco más de un año. El club germano ya tiene hueco para la llegada del serbio y es que ha cedido a Gonçalo Paciência al Schalke 04.

Jovic en el entrenamiento del Real Madrid

Por la parte del Real Madrid, Zidane ve con buenos ojos la salida en forma de préstamo de Jovic. En la rueda de prensa posterior al empate en el Reale Arena, el técnico francés fue preguntado por el delantero: "No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar la punta, pero si metes dos delanteros cambias el dibujo y yo no quería, quería meter jugadores a las bandas y es lo que hicimos".

"No, no, no. Tenemos un equipo, tenemos jugadores y tengo que elegir. Hoy he elegido así y ya pensaremos en el siguiente partido. No tengo nada contra ningún jugador. Es el dibujo y no quería cambiarlo. Tendría que haber sacado a Karim (Benzema) y no quería, Karim estaba bien", respondió después cuando le preguntaron por segunda vez por Jovic.

