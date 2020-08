Gareth Bale vuelve con Gales: 100 minutos jugados tras el confinamiento

Gareth Bale ha sido convocado por la selección de fútbol de Gales para los dos partidos que afrontará el combinado nacional en el mes de septiembre frente a Finlandia y Bulgaria. El mejor jugador del país británico regresa con el equipo del dragón y vestirá los colores de su nación por primera vez después de que enseñara la bandera de la polémica con el "Gales. Golf. Madrid" tras asegurar la clasificación para la Eurocopa ante Hungría.

El jugador del Real Madrid forma parte de los 26 seleccionados en esta convocatoria que se centra en la ventada FIFA que se abrió para el inicio de una nueva edición de la Nations League. Gales disputará el jueves 3 y el domingo 6 los dos choques que se enmarcan en el Grupo 4 de la Liga B. Cabe recordar que es la 'Segunda División' de esta competición que se estrenó con el triunfo de Portugal.

Veremos el estado de Gareth Bale en este regreso con la selección, ya que desde que regresó el fútbol del confinamiento al que se vio obligado el mundo entero solo ha disputado dos encuentros, 100 minutos en total. 29 minutos ante el Eibar y otros 71 ante el Mallorca, ambos partidos disputados en el Alfredo Di Stefano, es todo el tiempo que ha tenido el extremo en los últimos meses.

Tras las vacaciones que llegaron después de que el equipo no consiguiera la remontada ante el Manchester City en la Champions League. El galés no viajo tan siquiera a Inglaterra para estar en la grada. Zidane y él acordaron que no estuviera con el equipo en la concentración. El francés lo confirmó en rueda de prensa normalizando una situación que solo puede desembocar en su salida.

Su situación

El jugador galés es el que peor actitud ha exhibido hasta el momento. El Madrid no cuenta con él y lo sabe. Zidane no le encuentra hueco en su esquema de juego, por lo que abandonar el club es la mejor opción. Sin embargo, Bale no quiere perder dinero y su círculo más cercano así lo ha transmitido.

Una forma de presionar que podría mantenerle una temporada más en la capital, donde no contaría con minutos y solo generaría complicaciones económicas debido a su alta ficha. La opción que más fuerza ha ganado en los últimos días es la del Tottenham, cuyo técnico Mourinho siempre ha apostado por su incorporación.

Con Bale negándose a salir de Madrid, el portugués se ve como la única opción para poner punto y final a la historia del galés en la capital. El entorno del club ya ha comenzado a hacer su trabajo.

Bale está dispuesto a agotar su contrato con el Real Madrid, que vence en 2022. En Inglaterra, un viejo ídolo del Tottenham, cree que eso no sería beneficioso para su carrera y le empuja a dar el salto fuera del Madrid ahora que no cuenta para Zidane. Al habla Jurgen Klinsmann en talkSport.