El Levante quiere a Mayoral: "Sería interesante, pero pertenece al Real Madrid"

El Levante todavía no tiene asegurada la permanencia, pero el club granota espera poder conseguir el objetivo este mismo jueves, cuando se juega la penúltima jornada de La Liga 2019/2020. En la previa del encuentro ante el Celta de Vigo ha hablado Paco López y también se ha referido a Borja Mayoral.

El delantero llegó al Ciudad de Valencia el pasado verano en una operación en forma de cesión. Cuando acabe el curso debe regresar al Real Madrid, pero desde el Levante estarían encantados de poder seguir contando con él la próxima campaña. Así lo ha asegurado en rueda de prensa el técnico del conjunto valenciano.

"No hemos tocado nada porque hasta que no acabe la temporada no hablaré del futuro. Lleva dos años con nosotros y su rendimiento está siendo positivo y sería interesante para nosotros, pero pertenece al Madrid. Como entrenador, diría que es muy interesante para el Levante. Cuando se acabe la temporada la dirección deportiva entrará en esa decisión", ha dicho Paco López sobre el canterano merengue.

Paco López. entrenador del Levante EFE

El técnico levantinista también ha hablado de otros nombres propios. "Vukcevic, ya antes del parón, ya estaba mejor en muchas cosas. Ha hecho un esfuerzo tremendo y lo he felicitado personal y públicamente. Tras el confinamiento, se ha confirmado su trabajo".

"Rochina ya hizo una temporada fantástica y sabemos la calidad que tiene. Sabemos el debe y la mejora. Cuando está bien a todos los niveles, es un jugador con capacidad para demostrar lo que está haciendo. Tiene que ser continuo y no se puede relajar. Para un equipo como el nuestro nos da mucho", ha añadido sobre Rochina.

También se le preguntó por la opción de Campaña si Parejo acaba yéndose al Sevilla: "No me lo he planteado. Campaña tiene contrato con el Levante y ha hecho una buena temporada. Es normal que sea apetecible, igual que otros compañeros que también han crecido con nosotros. Ahora mismo mi cabeza está en estos dos partidos y Campaña tiene contrato con el Levante. La probabilidad ahora mismo de que se quede en el Levante es alta porque tiene contrato".

Europa, ¿un sueño imposible?

"Hay que tener los pies en el suelo. Conozco bien a este club y de 110 años de historia, ha estado 14 temporadas en Primera. Es verdad que en los últimos años ha estado más en Primera y es señal de que está creciendo. Pero hay muchos ejemplos, como el Celta, el Espanyol... No sé si el Levante se podría plantear fichar a Rafinha, Iago Aspas, Denis o Nolito...", ha afirmado Paco López.

"Con esto quiero decir que hay que valorar lo que se hace, pero sin olvidar que se tiene que ser ambicioso y se puede dar un paso más. No me considero un entrenador conformista. Soy realista y exigente en el día a día porque es la mejor manera de conseguir objetivos. Con ilusión y no obligación, clubes de nuestro perfil pueden llegar a hacer temporadas como la del Getafe. Crecer por encima de las expectativas reales a la larga puede ser malo", ha sentenciado el entrenador del Levante.

