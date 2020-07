Jovic, aislado por estar en contacto con un amigo que dio positivo en Covid-19

Luka Jovic no se ha entrenado en los últimos dos entrenamientos del Real Madrid y ya se conoce la razón. Según ha informado Josep Pedrerol en Jugones, el serbio ha estado en contacto con un amigo que ha dado positivo en coronavirus y el club ha aplicado el protocolo de LaLiga para el regreso del fútbol tras el parón. El jugador ha dado negativo en el primer test, pero no podrá volver con el grupo hasta que no de un segundo resultado igual.

El delantero recibió la visita de un amigo que, tras hacerse las pruebas, descubrió que estaba infectado de Covid-19. El Real Madrid aplicó inmediatamente las directrices que dio la patronal para poder volver de forma segura a jugar. Está previsto que el jugador, siempre que de un segundo negativo, vuelva a los entrenamientos a final de semana y pueda estar en los siguientes partidos del equipo según ha explicado el programa de La Sexta.

El serbio fue el único que no acudió a la sesión de este miércoles en Valdebebas, algo que hizo saltar las alarmas sobre su estado. El serbio tampoco había estado este martes, pero su ausencia pasó inadvertida. Finalmente la razón ha sido este caso positivo por coronavirus que ha demostrado la rápida forma de actuar del Real Madrid y la eficacia del protocolo de LaLiga.

Fue el lunes cuando Jovic anunció este caso y el mismo día ya pasó ese primer test de coronavirus. El serbio pasará en los próximos días una nueva prueba para comprobar que está en perfectas condiciones, que no puede poner en riesgo a sus compañeros y que todo dependerá de esos resultados para que se pueda volver a incorporar a los entrenamientos de nuevo.

La suerte de Jovic

Esto es solo una más del año catastrófico de Jovic. Una media de 10 minutos por encuentro desde el banquillo es el rango de oportunidades que ha tenido Jovic. Su gran momento fue una Supercopa de España en la que ni defraudó, ni convenció. Sus actuaciones han sido más bien discretas y con un tanto de mala fortuna, ya que sus ocasiones más claras han acabado más en uno de los palos de la portería rival que en la grada.

Se puede hablar de poca suerte, pero un delantero no puede vivir de un solo gol hasta el mes de febrero. Con todos esos condicionantes, el serbio se ha ido ganando una mala fama que ha terminado de dinamitar por su actitud. Ese episodio en Serbia donde, supuestamente, se saltó el confinamiento para celebrar el cumpleaños de su pareja, marcó la actualidad del club durante el parón y de forma desagradable.

Jovic en el entrenamiento del Real Madrid

Después, regresó lesionado por culpa de un ejercicio en casa. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Luka Jovic por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho", explicaba el comunicado médico del club.

Por si fuera poco, tuvo un episodio más: la famosa barbacoa. El jugador del Real Madrid no incumplía el protocolo de LaLiga porque, según explicó Javier Tebas en El Partidazo de #Vamos después de hablar con el club, "no entrena con el resto de la plantilla". Sí que expuso a dos compañeros de Getafe y Atlético de Madrid, Nemanja Maksimovic e Ivan Saponjic.

