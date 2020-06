Dani Ceballos vuelve a brillar en el Arsenal

El español Dani Ceballos marcó este domingo el gol que metió al Arsenal en las semifinales de la FA Cup en la victoria por 1-2 ante el Sheffield United. Los Gunners se aseguraron la clasificación en los minutos finales de encuentro después de ir ganando gracias a un penalti transformado por Nicolás Pepé, pero tras ver cómo los Blades les empató a cinco minutos para el final.

El atacante marfileño adelantó al Arsenal en la primera parte al meter un penalti que provocó Alexandre Lacazette. El Arsenal aguantó el resultado, con lesión de David Luiz de por medio, pero a cinco minutos del final, un error en cadena provocó el empate del Sheffield. En un saque de banda, el despeje de Sead Kolasinac choco en la espalda de Rob Holding y la pelota le quedó muerta a David McGoldrick, que hizo el empate.

Cuando todo apuntaba a que habría prórroga, Dani Ceballos, que había entrado en el minuto 67, rompió la igualdad. El utrerano se metió dentro del área y escorado sacó un disparo por debajo de las piernas de Dean Henderson que mandó al Sheffield a casa y mete al Arsenal en la búsqueda de la décimo cuarta FA Cup.

¡El gol salvador de Dani Ceballos que mete al Arsenal en las semifinales de la #FACup! pic.twitter.com/7JHrkkucbR — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2020

El Arsenal informó esta misma semana, por medio de su página web, la renovación de tres jugadores, David Luiz, Pablo Mari y Cedric Soares, y de que el español Dani Ceballos seguirá con ellos hasta el final de temporada. El centrocampista se marchó a Inglaterra con el objetivo de poder estar con España en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos aplazados para 2021 y, recientemente, dejó claro que el próximo año buscará lo mismo.

El próximo año

"Sí, el objetivo que viene es jugar la Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos, porque se respeta la edad, pasaría de sub21 a sub23, podría ir como uno de los de mayor edad. Pero va a depender de mi temporada, mi rendimiento, de si llego en forma sin lesiones y de lo que el míster crea oportuno", destacó en una entrevista en Canal Sur Radio.

Dani Ceballos, durante el partido del Arsenal ante el Sheffield United de la FA Cup EFE

Dónde jugará es la gran incógnita y él mismo, en otra entrevista en El Larguero esta misma semana, volvió a abrir la puerta del Betis. "El Betis es una opción. No cierro las puertas a ningún club. He hablado con Alexis porque es amigo mío y me dijo que estaban haciendo un Betis de cara al futuro", desveló esa conversación con el actual entrenador verdiblanco.

"La decisión la tengo que tomar yo y donde más cómodo me encuentro es donde quiero estar. El míster me dijo que jugara un año fuera y tendré una charla con él para la temporada siguiente. José Ángel Sánchez ha hablado conmigo. Tendría que ponerlo en la balanza. Yo al año que viene quiero sentirme importante, jugar y difícilmente lo podría hacer en el Madrid de cara a la gran temporada que está haciendo este año", sentenció un Ceballos poco optimista con sus opciones de blanco.

