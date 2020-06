Vinicius y Sergio Ramos capitanean a un sólido Real Madrid en el triunfo ante el Mallorca

El Real Madrid retuvo el liderato en el primero de los ochos envites que le restaban. Sin una superioridad aplastante en el juego, pero con una gran pegada que le sirvió para sacar tres puntos de oro ante un Mallorca al que el agua de Segunda le empieza a llegar al cuello. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Mallorca]

Vinicius volvió a ser el el mejor del Real Madrid. La joven perla vio cómo el coronavirus frenó su gran momento después de haber sido decisivo en El Clásico, pero ante la Real Sociedad y el Mallorca ha demostrado que mantiene la forma y que, además, parece haber superado por fin esa ansiedad de cara al gol.

El Real Madrid fue, más que nunca de veteranos y noveles. De futbolistas jóvenes y diferentes como Vinicius y de un defensa goleador como Sergio Ramos. Ambos fueron suficiente para batir al Mallorca de Kubo, que fue de lo mejor de los bermellones en el Di Stéfano.

Vinicius celebra su gol al Mallorca levantando el puño a favor de la lucha contra el racismo REUTERS

El gran momento de Vinicius obligó a Zidane a probar un nuevo esquema para dar acomodo al brasileño junto a Hazard y Benzema. El Real Madrid pasó al 4-2-3-1 y Gareth Bale regresó a la titularidad para un once ofensivo y en el que hubo un centrocampista menos debido a la baja por sanción de Casemiro y al descanso necesario para Kroos.

El encuentro a pesar de todo no comenzó bien para el conjunto blanco. El Mallorca estaba más cómodo, pero las dos primeras oportunidades fueron de Benzema y Bale a las que Reina respondió de forma excepcional. Tras ese latigazo del Real Madrid, Courtois realizó un paradón para salvar a su equipo después de un tiro lejano de Baba.

Vinicius supera sus miedos

Todo cambió con la aparición de Vinicius en el encuentro. El brasileño, que ya fue el mejor contra la Real Sociedad, era un martirio para la defensa bermellona gracias a su descaro y velocidad. Su esfuerzo tendría su premio en el minuto 19, cuando tras un jugada, en la que el Mallorca reclamó falta de Carvajal a Dani Rodríguez por un choque de hombros, pisaría área y picaría, con una maestría y tranquilidad innata, por encima de Reina.

Pudo poner más tierra de por medio acto seguido, pero esta vez su vaselina, tras un pase de Benzema, se chocó con el larguero y le privó de un nuevo golazo. A pesar de ello, el Real Madrid consiguió más sosiego con el 1-0 aunque no terminó de dominar del todo en una primera parte sin muchas ocasiones.

Benzema dispara dentro del área pero se encuentra con la parada de Manolo Reina REUTERS

Tras el descanso, el equipo de Zidane siguió echando de menos más control en el centro del campo. Valverde y Modric no se hacían con el tiempo del partido. El uruguayo, al que no le ha sentado bien el parón, no está brillando como hace unos meses y eso lo echa de menos el Real Madrid.

A falta de un juego excelente, el Real Madrid tiró de golpeo. Otra acción aislada terminaría por sentenciar el duelo. Esta vez fue con una falta centrada que Sergio Ramos se encargó de ponerla en la escuadra. Dulce idilio del capitán con el gol que ya marcó ante el Eibar y la Real Sociedad. El golpeo del camero estuvo a la altura de los mejores lanzadores de libres directos del mundo.

Luka Romero, historia de La Liga

Con el 2-0 en el minuto 58, el partido estaba donde Zidane quería, al menos en cuanto a resultado. Mientras, el conjunto de Vicente Moreno 'solo' tenía los destellos de Kubo. El japonés volvió a dejar buenas sensaciones en Valdebebas, lugar al que aspira volver para hacerse con un hueco en la primera plantilla. Calidad no le falta.

Sergio Ramos celebra su gol de falta al Mallorca REUTERS

Los últimos minutos sirvieron para que debutara Luka Romero con el Mallorca. El chaval de 15 años hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar en La Liga. Una fecha para la historia del campeonato en un partido del que, precisamente, pocos se acordarán de aquí a unas semanas. Dos picotazos del Real Madrid fueron suficientes. El oficio del líder consiguió el triunfo para ponerse a pensar rápidamente en la siguiente final.

Real Madrid 2-0 Mallorca

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Modric (Asensio, 70'), Bale (Isco, 70'), Vinicius (Mariano, 83'); Hazard (Kroos, 61') y Benzema (Brahim Díaz, 83')

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent (Fran Gámez, 61'), Sedlar; Lago Junior (Salibur, 70'), Baba (Luka Romero, 83'), Febas (Salva Sevilla, 61'), Dani Rodríguez; Kubo y Budimir (Cucho Hernández, 61').

Goles: 1-0, 19' Vinicius; 2-0, 55' Sergio Ramos.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a Sergio Ramos (35'), Modric (46'), Mendy (80') y a Kroos (86'), por parte del Real Madrid; y a Budmir (8'), en el Mallorca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de La Liga disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid, España), sin público debido a la pandemia del coronavirus.