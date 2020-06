Reguilón: "Hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada sería un grave error"

Este miércoles vuelve el fútbol a España con la disputa de los 45 minutos que quedaban por disputarse del Rayo Vallecano - Albacete (fue suspendido por los insultos que recibió Zozulya por parte de la afición local). El plato fuerte llegará un día más tarde con el derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis.

Sobre el partido que da el pistoletazo de salida en el reinicio del campeonato ha hablado Sergio Reguilón. El lateral, cedido por el Real Madrid al conjunto sevillista esta temporada, ha asegurado que llevan trabajando muy duro las últimas semanas para "disfrutar de una victoria".

En declaraciones para Canal Sur TV, Reguilón ha analizado a su rival en el derbi sevillano: "El Betis tiene una muy buena plantilla, con grandes jugadores. Es un buen equipo y será difícil ganarles". Estamos bastante metidos en lo que hay que hacer y jugar nuestro partido. Yo eso de quién llega mejor me gustaría verlo y demostrarlo en el campo. Estamos trabajando bien para poder disfrutar de una victoria", ha añadido.

Jugar sin público

Una de las grandes polémicas en este reinicio del fútbol en España viene dada por la ausencia de público en las gradas de los estadios, algo que ya pasa en los campeonatos que ya han vuelto. Sin embargo, varios equipos de Primera y Segunda ya han pedido que se autorice que haya aficionados presentes en los partidos.

Reguilón, con el Sevilla Instagram

"No sé si la ausencia de afición iguala el derbi, pero, desde luego, no tener a nuestra gente nos perjudica un poco. Por desgracia, no podré vivir toda esa locura que me han contado que se vive ese día. Me queda la espinita de perderme el ambiente en el hotel de concentración, en el estadio... de vivir este día con nuestra gente. A pesar de todo, estoy seguro de que nos apoyarán desde sus casas como hacen siempre", ha explicado Reguilón sobre la ausencia de público en el derbi.

El futuro de Reguilón

Por otro lado, el defensa ha hablado sobre su futuro: "Ahora mismo, hablar de dónde voy a jugar la próxima temporada sería un grave error. Tengo que estar concentrado exclusivamente en los 11 partidos que quedan y ya se verá qué sucede conmigo. Si me centro ahora en el futuro no sería bueno, ni para mí ni para los objetivos del equipo".

"No sé qué va a pasar, de verdad. Solo sé que acaba mi contrato de cesión con el Sevilla, pero no sé aún qué me esperará el día de mañana. Eso ya se hablará cuando llegue el momento", ha sentenciado el futbolista.

