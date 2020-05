Totti: "El Real Madrid me ofrecía mucho, de todo menos la capitanía y ganar más que Raúl"

Totti es uno de esos jugadores que completaron toda su trayectoria futbolística en un solo club. Pero eso no significa que no fuese tentado por otros equipos. En lo que se refiere al italiano, estuvo cerca del Real Madrid en varias ocasiones y el propio Francesco nunca ha ocultado que tan solo hubiese abandonado la Roma por el conjunto blanco, su particular 'espinita'.

En un adelanto de la entrevista que ha concedido a la revista Líbero, 'Il Capitano' ha hablado sobre ese frustrado fichaje una vez más: "Digamos que tenía la intención de ir al Real Madrid a un 80 %. Además, en la Roma no era el mejor momento, aunque es cierto que Sensi habría hecho cualquier cosa por mí. Pagaban mucho. Me ofrecían mucho, cualquier cosa".

"Iba a tener un contrato de unos 25 millones. Todo salvo la capitanía porque allí estaba Raúl. Raúl era el jugador que tenía que ganar más. Era el capitán, el símbolo del Real Madrid, era quien tenía que ganar más. Cualquier jugador que llegara, tenía que ganar menos que Raúl", ha confesado el italiano.

Celebración más típica de Francesco Totti. Foto: asroma.com

"No lo rechazo, lo pienso, lo pienso mucho. Como dije antes, en un 80 % iba para allá. Además estaba Ilary que decía: 'Yo dejo todo, voy contigo, tomemos esta decisión'. La decisión fue desde el corazón. Una decisión pensando en la afición, pensando en los amigos, pensando en la familia", ha continuado Totti.

El ex de la Roma no quería ser uno más y por ello decidió quedarse en el equipo de su vida: "Hacer algo diferente de lo que siempre habían hecho otros jugadores. Muchos iban al Madrid, al Barcelona, al Bayern. Me sentía diferente así. Ya era bueno, y además diferente porque siempre estaba con la misma camiseta".

Vivir en Roma

Una de sus declaraciones más llamativas tiene que ver con su vida en la capital de Italia y es que ha señalado que por su carrera como futbolista no ha podido disfrutar de lo que es la vida allí: "Yo no he disfrutado de Roma. El Coliseo lo vi por primera vez hace tres años. Es surrealista".

