"Camavinga tiene condiciones para jugar en el Real Madrid"

Eduardo Camavinga va a ser uno de los nombres del próximo mercado de traspasos. El joven centrocampista parece el objetivo del Real Madrid para la siguiente temporada y estos cantos de sirena ya han llegado a Francia. El Stade Rennes es el equipo en el que se estaba desarrollando, pero algunos ya le ven más lejos de la localidad del noroeste del país francófono.

Julien Stéphan, técnico del Stade Rennes, cree que Camavinga tiene las condiciones para ser jugador del Real Madrid en una entrevista en el diario AS. "A medio plazo le veo en una estructura de altísimo nivel con exigencias de altísimo nivel. Siguiendo su progresión tiene el potencial y todas las cualidades requeridas para instalarse en un club top algún día", explica el preparador del centrocampista francés.

Aún así, Stéphan le aconseja que se quede junto a él un año más. "Siempre le doy el consejo de seguir una temporada más en el Rennes porque es su club de formación. Después de una buena temporada, siempre hay que confirmar ese salto de calidad y para él sería más fácil hacerlo aquí. Creo que le quedan una o dos etapas antes de dar el salto para un grande", argumenta el técnico galo.

Camavinga, en un partido del Rennes EFE

Fue el responsable de subir a Camavinga al primer equipo, algo que no tardó en decidir. "El talento no sabe de edad y cuando se está listo tiene que ser así y punto. Tratamos de prepararle para que entrase en el equipo y veíamos señales para pensar en que eso no era precipitado. Sabíamos que iba a salir bien y al final de la temporada pasada le hice debutar y está explotando literalmente", explicó Stéphan.

Su descubridor

"Él antes estaba en las inferiores del Rennes. Debería estar con la sub-16, pero jugó toda la temporada con la sub-17, yo entrenaba al filial y le veía muy a menudo. Le descubrí aquella campaña. Jugó toda la primera fase y a principios de diciembre del 2018 me nombraron entrenador de los profesionales, entonces me lo llevé del tirón a los entrenamientos porque había identificado muy rápidamente su enorme potencial. No me arrepiento", explica el joven preparador.

[Más información: El consejo del entrenador del Rennes a Camavinga ante el interés del Madrid]