Reguero, del Madrid de los 'galácticos' a Finlandia: "No estamos confinados, aquí se cumplen las reglas"

Antonio Reguero (Madrid, 1982) sigue disfrutando bajo los palos a los 37 años como si fuese el primer día. Un trotamundos del fútbol, el portero madrileño ha estado en 14 equipos y en tres países.

Canterano del Real Madrid tras estar diez años en la casa blanca hasta 2003 y que conoció el vestuario de 'Los Galácticos', llegando a jugar algún partido, compartió entrenamientos con Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Figo o Ronaldo.

Tras pasar también por equipos como el Villareal o experimentar países como Escocia, ahora se encuentra en Finlandia jugando en el HJK Helsinki. EL ESPAÑOL ha podido hablar sobre cómo está viviendo el coronavirus y acerca de su etapa en la casa blanca.

Antonio Reguero, en su etapa en el Real Madrid

¿Cómo estás viviendo el coronavirus en Finlandia?

Llevándolo lo mejor que puede. Quieras o no ves las noticias en España y no deja de ser triste. Tengo la suerte de que la familia está bien y en Finlandia es totalmente diferente. No estamos confinados, se puede salir a la calle, pasear, pero los restaurantes y bares están cerrados y no se puede estar en grupos de más de cinco personas y siempre manteniendo una distancia de seguridad. Eso sí, no tiene nada que ver con las medidas de España ni con lo que está ocurriendo ahí. No se han tomado muchas medidas, pero por ejemplo Helsinki lo han cerrado al paso de toda la gente ya que es donde hay más contagiados y muertes.

Sabiendo que hay pocos casos y muertes, ¿es un poco forzado tomar medidas drásticas?

Aquí la gente está muy concienciada de que hay que intentar salir lo menos posible y siempre respetan todas las reglas y medidas impuestas. Se están haciendo las cosas bien y no creo que se deban poner más restricciones. Aquí, si a alguien dices que no puede salir de casa, no sale. No llego a comprender que en España pueda salir alguien a la calle y no respete las normas. En Finlandia se dice una cosa y se respeta. También es cierto que en España al principio hubo manifestaciones, eventos... y eso hizo que aumentase todos los casos.

Si empieza haber más contagios y muertes en Finlandia, ¿ves preparado al país?

Nunca se sabe ya que estar preparado para una pandemia de este tipo y tocándose tan rápido es difícil. Pero yo diría que sí porque ya se han visto muchos casos y muertes alrededor del mundo y la gente está concienciada.

Antonio Reguero

¿Estando en Finlandia tienes más seguridad?

Me siento más seguro y tengo más sensación de seguridad. El miedo que está instaurando en España no lo tengo en Finlandia. También es complicado ver cómo está España y no poder ayudar.

¿Qué pasa con la liga ahí?

Nos dieron tres semanas de vacaciones, se aplazó la liga a junio -empezaba en abril-, y el lunes empezamos a entrenar, según los rumores, en grupos de cinco.

¿Crees que se jugará en junio?

No lo tengo muy seguro. Sinceramente lo dudo un poco. A principios de junio no va a ser, así que creo que será a finales o en julio ya.

¿Hasta cuándo tienes contrato?

Hasta octubre, pero si se alarga la liga tal vez renueve hasta que se acabe.

Antonio Reguero

Fuiste canterano del Real Madrid y te formaste en la casa blanca, qué recuerdas de ello?

He estado en 14 equipos. Ha pasado mucho tiempo, pero lo recuerdo como si fuese hoy. Aún recuerdo el primer torneo al que fui en Cuba cuando tenía 11 años. Me dijeron que nos sacásemos el pasaporte y que nos íbamos a cuba. Me acuerdo perfectamente de ese viaje.

Fueron 10 años maravillosos, con una educación personal y futbolista espectacular y solo tengo buenos recuerdos. Me hicieron formarme y darme cuenta de lo que es el fútbol, ya que no todo es llegar al primer equipo. Además, te das cuenta de muchas cosas. Fue una etapa de formación muy bonita y productiva.

¿Llegaste a entrenar y jugar con el primer equipo, no?

Sí, ambas cosas. Los dos últimos años de mi etapa en el Real Madrid entrenaba mucho con el primer equipo y casi a diario. Estaba también Vicente del Bosque que trataba muy bien a los canteranos. Y el hecho de poder compartir vestuario con 'Los Galácticos' como Casillas, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Ronaldo..., fue algo increíble y difícil de olvidar.

¿Cómo veías tú eso del Real Madrid de 'Los Galácticos'?

Se juntó un grupo de jugadores que era increíble. Ir a verles cada fin de semana era una pasada. La inteligencia de Raúl, la finalización de Ronaldo, los centros de Figo, la visión de Zidane, la subida por la banda de Roberto Carlos, la inteligencia de Makélélé ocupando espacios. Y luego Guti, Morientes y Casillas. Eran magos del balón.

Antonio Reguero, junto a, entre otros, Casillas

¿Ha cambiado mucho el futbol?

Antes era menos físico, pero ese grupo ahora serían igual y podrían jugar perfectamente. Cuando querían pisaban el acelerador. El futbolista se adapta a todo y esos talentos no iban a ser menos.

Llegaste a entrenar con Casillas, ¿veías que algún día podría ser llegar a ser presidente de alguna institución?

En ese momento no, ya que era un pedazo portero con un potencial brutal. Según han ido pasado los años, con todo lo que ha sido para España y el Real Madrid, uno se va haciendo la idea. Según se confirmó que iba a optar a ser presidente de la RFEF, le veo perfectamente poder competir con Rubiales y que sea presidente. También es cierto que está Rubiales, que acaba de entrar y que está haciendo las cosas muy bien, por lo que sea una batalla dura. Más que en los banquillos, veo a Iker dirigiendo algo.

¿Qué puede significar para un futbolista un ERTE o la reducción del salario?

Hay diferentes varas de medir. Entiendo que Messi o Cristiano se bajen el salario. Es ideal que lo hagan jugadores como ellos que ganan mucho dinero. El problema es cuando se toca el fútbol amateur o países donde no se mueve dinero. Si a un futbolista de a pie le quitas dinero, acaba ganando muy poco y eso no lo comparto. La imagen de que los grandes equipos están cortando los salarios daña al fútbol más modesto y eso debería ser visto por las federaciones y los países para ayudarles. No llego a comprender cómo los clubes dicen que se bajen los salarios. Es una auténtica aberración para los futbolistas con ingresos bajos.