McManaman da las razones por las que el Real Madrid no fichará ni a Mané ni a Salah

A pesar de que todavía está en el aire el final de la temporada 2019/2020 por el parón por el coronavirus, los clubes ya piensan en la próxima campaña. El verano se acerca y los rumores de fichajes con él. Tanto Real Madrid como Barça tendrán que buscar nuevas alternativas en el mercado después de que durante el año no han terminado de convencer a sus aficionados ni por los resultados ni por el juego.

Dos de los jugadores favoritos que suenan para ambos equipos son Mohamed Salah y Sadio Mané. Ambos parecen decididos a salir después de triunfar en el Liverpool y buscan un nuevo objetivo en otro grande. Son muchos los rumores que indican que estos dos terminarán en alguno de estos dos clubes, pero Steve McManaman cree que "no hay oportunidad".

En una conversación en Inglaterra ha explicado las razones por las que el club blanco no va a pujar por ninguno de estos jugadores. "El Real Madrid ya tiene Eden Hazard, compraron Rodrygo el verano pasado y acaban de invertir en Reinier en enero, así que tomaría un rumor así con una pizca de sal", comentó el ex madridista.

Además, los dos tienen razones para no abandonar Liverpool según el también ex jugador red. "Independientemente de cómo resulte la Champions League esta temporada, los mejores equipos del mundo en la actualidad son los equipos ingleses. Real Madrid y Barcelona no lo son", sentenció McManaman.

El objetivo prioritario

Los refuerzos van a ser una necesidad durante el largo verano que se avecina. El propio McManaman admite que "ambos quieren comenzar de nuevo y traer algunos jugadores nuevos porque ambos tuvieron temporadas decepcionantes este año, por lo que ambos comenzarán a ofrecer a jugadores su equipo".

En el caso blanco, solo hay un nombre que se mantenga como el objetivo prioritario: Kylian Mbappé. El jugador del PSG es el hombre que tiene entre ceja y ceja la dirección deportiva del Real Madrid.

