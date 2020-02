El Granada quiere volver a pescar en el Real Madrid: Mariano, el objetivo

No solo el Barcelona busca refuerzos por culpa de una baja de larga duración. El Granada también después de la lesión de Neyder Lozano. Son varios los nombres que han sido vinculados con el conjunto nazarí en los últimos días, entre ellos el de un jugador del Real Madrid.

Mariano Díaz es una de las opciones que tiene sobre la mesa el Granada para su ataque. Un futbolista que ya sonó durante el pasado mercado de invierno como una posible salida del plantel que dirige Zinedine Zidane. Incluso su propio agente, David Aranda, habló abiertamente sobre esta posibilidad.

"Se irá a préstamo durante dos temporadas, aunque todavía no hemos decidido a que club lo hará", señaló el representante del canterano del Real Madrid en declaraciones al portal web italiano Laroma24.it. Sin embargo, la ventana de transferencias del periodo invernal se cerró sin que Mariano abandonase el club de Concha Espina.

Mariano celebra su gol al Fenerbahce REUTERS

El pasado verano ya se especuló con su adiós. Mariano no entraba en los planes de Zidane, pero él insistió en quedarse en la disciplina merengue. Ahora ve como su situación no cambia y que la falta de minutos es preocupante. No debutó hasta ya entrado el 2020, en la Supercopa de España.

44 minutos en dos partidos, precisamente los de la Supercopa, son el balance total de Mariano Díaz en el Real Madrid 2019/2020. La vía del Granada le daría tiempo de juego, volver a recuperar la sonrisa y quién sabe si una buena salida para el próximo verano, ya que en los últimos meses ha sido muy cotizado.

Encuentro con Vallejo

El equipo andaluz ya pescó en el Real Madrid este mes de enero. El Granada se hizo con la cesión de Vallejo después de que este fuese de más a menos en el Wolverhampton. A las órdenes de Diego Martínez, el central maño ya ha jugado jugado partidos desde su debut el pasado 25 de enero.

