La frustración de Jovic en el Real Madrid y el espejo donde mirarse

La sequía goleadora le trae por el camino de la amargura a Luka Jovic. El delantero se alimenta de goles y el serbio no marca desde el pasado 30 de octubre, un gol que, además, es el único que ha celebrado hasta ahora con la camiseta del Real Madrid. Se siente frustrado y no puede evitar comentarlo en público, como hizo este lunes durante una entrevista a un canal de Youtube de su país.

"Veo videos míos del año pasado y me pregunto qué me pasa", dice Jovic, que ha pasado de meter 27 goles la temporada pasada -llevaba 19 a estas alturas del año- a solo uno. Siente que eso le ha llevado a entrar en una dinámica negativa de críticas tanto en España como en su país, incluso habiendo dejado de ser convocado con su selección.

A Jovic no le gustan las críticas, pero se siente frustrado. Él es el primero que es consciente que no está encontrando su sitio en el Real Madrid y que su proceso de adaptación se está alargando más de lo que debería. No está dando su nivel, no es Jovic. Pero ese sentimiento de autocrítica es el primer paso para dar la vuelta a la tortilla y demostrar más pronto que tarde -porque la paciencia de los aficionados madridistas tiene un límite- que los 60 millones que pagó el Madrid por él no fueron exagerados.

Luka Jovic y Zinedine Zidane EFE

Jovic promete triunfar de blanco

La sequía va a medir la cabeza de Jovic. La mentalidad de un jugador que ha llegado al club con más Champions League de toda Europa y que debe demostrar la fortaleza suficiente para revertir su momento. Aunque no esté recibiendo minutos en abundancia por parte de Zidane -en el derbi hizo solo dos cambios y dejó a Jovic en el banquillo-, no está ni mucho menos sentenciado y seguirá teniendo minutos de aquí a final de temporada. El Madrid se mantiene con vida en las tres principales competiciones y Zidane rotará con su plan B, en el que Jovic es el único '9' ya que Mariano no cuenta.

Jovic no puede flojear y tiene a su lado un espejo en el que mirarse: Karim Benzema. Si hay alguien que sabe bien lo que es soportar las críticas y sobreponerse a ellas es el delantero francés, que hace un año y medio daba el paso definitivo para enterrar las dudas y ser la referencia que siempre se esperó que fuera. Jovic es joven, tiene 21 años, y tiene que aprender que para hacer carrera en el Madrid hay que sobreponerse con firmeza a momentos así.

Benzema, abatido. Foto Twitter (@ChampionsLeague)

La peor temporada de Benzema

El peor momento de Benzema es, sin duda, la temporada 2017/2018. Hace solo dos años, el delantero francés registró sus peores números de blanco: 12 goles, de los cuales solo cinco fueron en Liga. Ese verano se iba Zidane, su principal defensor, y solo la marcha de Cristiano Ronaldo evitó que fuera él quien enfilara la rampa de salida. Sin el '7' portugués se redimió y ofreció un nivel que muchos sabían que podía ofrecer, pero que pocos confiaban en que fuera llegar a él.

El promedio de Benzema de goles en aquella Liga fue de uno cada 431 minutos. Un registro similar al de Jovic, cuyo único gol fue ante el Leganés en una Liga en la que lleva jugados 389 minutos. La gran diferencia es que el serbio no sabe lo que es marcar en otras competiciones, pero puede encontrar un símil en Karim. "Tengo que esforzarme más", dijo en su reciente entrevista. Por ahí empieza todo.

