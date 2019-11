El Real Madrid busca venganza ante el PSG en la visita de Mbappé

El gran partido de la quinta jornada de la Champions League se disputa en el Santiago Bernabéu. El PSG visita la capital española para volver a enfrentarse al Real Madrid después del correctivo que impuso a los blancos en el Parque de los Príncipes allá por el mes de septiembre. En aquella ocasión Thomas Tuchel no pudo contar con sus primeras espadas, pero ahora sí están listos.

El 3-0 del partido disputado en París no se toma en Concha Espina como una venganza como tal, pero sí como una manera de dar un golpe en la mesa. En estos meses desde aquel grave tropiezo frente al PSG, el Real Madrid ha ido progresando y disipando las dudas que habían nacido alrededor de Zinedine Zidane y de algunos de los futbolistas del conjunto blanco.

El técnico galo cuenta con importantes bajas ya conocidas, pero además ha vuelto a dejar fuera de una convocatoria a Vinicius Júnior. Sin embargo, Zidane sí que cuenta con Bale para la visita de los parisinos. El galés se reencontró con la afición el pasado fin de semana y aunque recibió una sonora pitada, tanto su entrenador como los compañeros cerraron filas en torno a él.

Gareth Bale entra en sustitución de Rodrygo Goes REUTERS

El extremo galés puede tener su particular redención en este encuentro contra el PSG. Gareth Bale podría entrar en el once titular para compartir tridente junto a Karim Benzema y Eden Hazard. El gran perjudicado sería así un Rodrygo Goes que no tuvo su mejor día el sábado contra la Real Sociedad, pero que ha tenido un arranque con el equipo merengue sobresaliente y que ya sabe lo que es hacer un hat-trick en la Champions.

El Real Madrid comenzó con muchas dudas su andadura en la presente edición de la competición continental. Una contundente derrota frente al Paris Saint-Germain, un empate -contra todo pronóstico- ante el Brujas en casa y después dos victorias contra el Galatasaray que han servido como impulso a los de Zidane, quienes se encuentran en segundo lugar del grupo, a cinco puntos del PSG.

Mbappé, el protagonista

En el partido de la primera jornada, Kylian Mbappé estuvo ausente por lesión, aunque sí vio la victoria de su actual equipo desde la grada del Parque de los Príncipes. En los últimos días ha sido duda por un proceso febril, pero está listo para saltar al césped del Santiago Bernabéu y será él sobre el que se posen todas las miradas. Desde la de la afición madridista a la del mismísimo Zinedine Zidane.

El entrenador francés se ha declarado a su compatriota en la previa: "Le conozco desde hace tiempo. Yo estoy enamorado de él, primero como persona. Ya vino a hacer una prueba hace tiempo. No te puedo decir más". Pero no solo él, también Eden Hazard ha abierto las puertas del Real Madrid a Mbappé: "Si mañana puedo hacer que venga al Madrid, lo haré".

Kylian Mbappé, con el PSG en Champions Reuters

El delantero es un fijo en el once de Tuchel, quien ha querido añadir más leña al fuego y se ha limitado a decir, al igual que Marquinhos, que no quiere imaginarse un PSG sin Mbappé. Los otros nombres propios son, además del de Neymar, el de un Verratti que podría volver a saborear las mieles de la titularidad tras recuperarse así como un Keylor Navas que vuelve a la que fue su casa por primera vez desde que dejó el Real Madrid el pasado verano.

Apuesta con Betsson

El Real Madrid parte como favorito para superar al PSG, según los mercados de la casas de apuestas Betsson. De esta manera, el triunfo blanco se paga a 2,32 euros, una cuota sensiblemente inferior si se compara con el empate (3,69 euros) y el triunfo del Paris Saint-Germain (2,88 euros).

El resultado exacto más probable es el 2-1 (8,50 euros) favorable al Real Madrid, mientras que el 1-1 y el 1-2 se cotizan, respectivamente, a 6,80 euros y a 10 euros. Más jugosas son las cuotas del 3-2, a 140 euros; y del 2-3, a 151.

Real Madrid - PSG

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Bale, Benzema y Hazard.

PSG: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Gueye; Di María, Neymar y Mbappé.

Árbitro: Artur Dias (Portugal).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

