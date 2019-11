Rodrygo, ¿tiene techo?: marca el doblete más rápido de la historia de la Champions League

Seis minutos y 14 segundos es el tiempo que tardó Rodrygo en poner el 2-0 en el marcador durante el Real Madrid - Galatasaray. Un tiempo récord, ya que en toda la historia de la Champions League, ningún futbolista había firmado un doblete tan tempranero en la máxima competición continental a nivel de clubes. Y todo... con tan solo 18 años. Indescriptible.

Rodrygo Goes ha caído con el pie derecho en la casa blanca. Tiene al exigente Santiago Bernabéu metido en el bolsillo, así como a todos los aficionados del Real Madrid. Esto también incluye a un Zinedine Zidane que no ha dudado en dar galones al extremo. Tanto es así, que no es una locura afirmar que el futbolista de 18 años forma parte del once de gala del conjunto merengue en la actualidad.

Rodrygo Goes celebra su segundo gol al Real Madrid REUTERS

El ex del Santos comenzó la temporada entrenando con el primer equipo y jugando con el Castilla o entrando en las convocatorias de Zizou, pero sin minutos. Fue ante Osasuna cuando el técnico francés le dio la alternativa y cómo respondió el jugador. Gol nada más ingresar en el terreno de juego para encarrilar la victoria de los blancos.

Este fue el primero, luego le siguió el tanto ante el Leganés. Las ilusiones crecieron entonces y se han confirmado en el duelo de la Champions League contra el Galatasaray. Ya nadie pone en duda que Rodrygo es uno de los futbolistas del futuro. Pero, como ya hiciese en su día Mbappé en el Mónaco con la misma edad, también de presente.

Zamorano, en Liga

Si Rodrygo ha batido un récord en la Champions League, la marca en La Liga la sigue ostentando Zamorano. El chileno realizó en su día un doblete en cuatro minutos. El primero lo metió en el 1' y el segundo en el 4'. Fue contra el Sevilla, a domicilio, el 3 de septiembre del año 1994.

[Más información: Narración del partido entre el Real Madrid y el Galatasaray]