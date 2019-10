La lección de Poyet sobre las fuertes críticas que recibe Bale: "Le vi feliz en Madrid"

Gustavo Poyet ha analizado en Goal la situación actual de Gareth Bale en el Real Madrid. El galés, tras un verano lleno de rumores que apuntaban a su salida, decidió quedarse y ha vuelto a mostrar un alto nivel con la camiseta blanca. El exfutbolista uruguayo se mostró comprensivo con el Expreso de Cardiff y dio una lección sobre las críticas que recibe.

"Hablamos de Bale. Algunos dicen que juega al golf todo el tiempo. Yo digo que anotó en la final de la Champions League o en la final de la Copa del Rey. Lo que quiero decir es que algunos lo ven negativamente y yo veo lo que hizo por el Madrid", explicó.

Poyet cuenta como vio al jugador blanco en una de sus visitas a Madrid: "Es el mismo Bale. ¿Cómo puedes criticar a Bale después de lo que hizo por este club? Desafortunadamente, vivimos en una sociedad muy crítica. Estaba con Gareth cuando fui a Madrid para verlos entrenar. Parece feliz en Madrid", dijo.

Dupont y Bale, en un entrenamiento del Real Madrid

"Sé que las últimas noticias fueron que quería irse de Madrid en verano. Creo que fue lo suficientemente bueno como para quedarse solo cuando todos, incluido Zidane, decían que se iría en cuestión de horas. Se guardó para sí mismo", añadió en defensa de Bale.

Decidió no irse a China

Sobre la decisión de Bale de no ir a China, se mojó sobre las dos caras de la moneda: "Se preparó, comenzó la temporada y demostró a todos que es Gareth Bale. Es una decisión familiar (no ir a China). Muchas personas criticaron a Oscar o Hulk por ir al Shanghai SIPG, siendo jóvenes, pero todos somos diferentes No podemos opinar sobre la vida de otras personas y el futuro de su familia".

"La decisión de Gareth será una decisión familiar porque tiene a su familia con él en Madrid. La gente no entiende eso también, es fácil moverse cuando los hijos son mayores como los míos. Puedo ir a cualquier país del mundo con mi esposa y dejar a mis hijos", concluyó.

