Eden Hazard afronta su primer partido de Champions como titular en el Real Madrid. El atacante se enfrentará este martes un partido muy especial contra el Brujas, club de su país natal. Un encuentro con el que el ex del Chelsea espera poder seguir mejorando y conseguir la primera victoria de los blancos en esta edición europea.

Debut

"Me lo imagino con muchos goles, espero. Con una gran victoria. No será un partido fácil, será complicado, pero después de haber perdido en París tenemos la obligación de ganar y daremos todo para hacerlo".

Primeros meses en Madrid

"Me siento bien. Es cierto que la gente espera mucho de mí, pero yo también lo hago. Creo que lo puedo hacer mejor. Siempre va a haber críticas, soy muy critico conmigo mismo, pero trabajando podre mejorar. Ahora estoy al 100% y espero dar el máximo de mi mismo".

Hazard: "La gente espera que haga tres goles en cada partido, pero hay que tener paciencia"

Fuera de forma

"No me molesta que digan eso. La gente espera mucho y yo soy el que tiene que demostrar mi nivel. La gente ha visto lo que hice en Francia, Bélgica e Inglaterra y tengo que dar un poco más para llegar a mi nivel".

Que le falta

"Me siento al 100%. No estoy lesionado y estoy recuperado. Solo me falta que marque goles y sea decisivo. Cuando empiece a encadenar grandes partidos será todo diferente. Solo necesito un gol o una asistencia para remontar. Zidane me dijo que lo intentará más, que hiciera lo que sabía hacer, pero no es cuestión de confianza. Tengo que ser yo el que de un paso al frente y marque la diferencia. A partir de ahí será más sencillo".

Sensaciones

"Me siento bien, me siento fuerte. No me he entrenado de forma específica. Tengo que ser yo el que de el máximo".

Rival de Champions

"Es un gran equipo. Creo que son primeros en su liga, están haciendo un gran trabajo y tienen jugadores de calidad como Mignolet. No hay que pensar que será un partido fácil, creo que ganaremos si jugamos al 100%".

Competencia brasileña

"Con Willian estuve 6 o 7 años juntos y aquí solo llevo tres meses con mis nuevos compañeros brasileños. Me siento un poco brasileño por mi técnica. Me llevo muy bien con ellos y nos entendemos bien".

Relación con Zidane

"Todos aprendemos cuando nuestro entrenador es Zidane, pero todos mis técnicos me han enseñado muchas cosas.

Críticas

"No me afectan, creo que es algo normal. He tenido una lesión y la gente espera que marque tres goles en cada partido, pero hay que tener un poco de paciencia. Yo intentaré dar el máximo de mi mismo".

Dinámica del Madrid

"Después de partido de París estábamos todos decepcionados. Pero solo pensamos en ganar el próximo encuentro. Al día siguiente de perder hay que seguir trabajando. Desde entonces no hemos caído derrotados y Zidane siempre hace rotaciones y vamos a darlo todos. Tenemos una plantilla con experiencia y de mucha calidad".

Presión del Real Madrid

"Como dije en mi presentación todavía no me considero un galáctico. Tengo que demostrar que puedo llegar a serlo como ya han hecho otros jugadores. Conocemos el pasado del número '7' en este club y yo tendré que demostrar que puedo ser el mejor del mundo. Tengo que dar el 100% en partidos y entrenamientos. No dudo de mis capacidades y de mi técnica".

Adaptación al 4-3-3

"Con Bélgica y el Chelsea siempre he jugado en los extremos y aquí con Karim o Bale podemos jugar en cualquier posición arriba porque Zidane nos da bastante libertad, aunque también nos toque defender. En ataque nos movemos con libertad".

¿Champions o Liga?

"Yo quiero los dos títulos. Cuando uno juega para el Real Madrid hay que intentar ganar todo. Conozco la relación del club con la Champions. Queremos ganar Liga, Champions, Copa... Solo pensamos en ganar. Todos los partidos son importantes".

