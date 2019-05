La conversación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez que terminó en abrazo

Fin al 'caso Ramos'. El capitán apareció pasadas las 17:50 horas en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid para terminar con las especulaciones y confirmar su continuidad en el club blanco la próxima temporada. "Me quiero retirar aquí, jugaría gratis", afirmó el de Camas para sellar la paz para una guerra que nunca existió.

Sergio Ramos: "Me quedo en el Real Madrid, jugaría gratis aquí"

Sergio Ramos y Florentino Pérez se reunieron el miércoles y terminaron en cinco minutos con las dudas que podía tener el central sobre su continuidad. La relación entre presidente y capitán es especial, "de padre a hijo" incluso llegó a afirmar el futbolista. Tal y como adelantó EL BERNABÉU el pasado lunes, la solución sería inmediata y Ramos continuaría en el Real Madrid.

El cara a cara era la forma más rápida y sencilla de finiquitar las dudas que surgieron después de que saliera publicado que René Ramos, hermano y agente, había presentado una oferta de China en una reunión anterior que mantuvieron. Florentino Pérez lo confirmó en la entrevista concedida a El Transistor el pasado lunes, pero también es verdad que siempre quitó importancia a dicha propuesta. El Real Madrid contaba con Sergio Ramos. Estaban condenados a entenderse.

Sergio Ramos cumplirá su contrato hasta 2021. El capitán hace borrón y cuenta nueva porque realmente nunca quiso abandonar el equipo blanco. Tuvo un momento de flaqueza tras una temporada dura y en la que no han salido las cosas como se esperaban, pero de hay a un posible divorcio hay un mundo.

Florentino Pérez y Sergio Ramos EFE

En cuanto Florentino Pérez se reunió con Ramos y le mostró su afecto, todo cambió. Ambos mantuvieron una charla intensa pero cordial y que terminó con un sentido abrazo. En esa conversación se cerraron las heridas abiertas tras la derrota ante el Ajax en la Champions. Aquel mazazo dejó cicatrices, pero de las que tanto el jugador como el club quieren aprender para volver a reinar en España y en Europa la próxima temporada.

Los malentendidos se aclararon y Sergio Ramos se comprometió a liderar el vestuario la próxima temporada. El futuro vuelve a ilusionar al jugador: "El proyecto ilusiona y todos esperamos ver a un Madrid campeón el año que viene". Eso sí, el capitán no quiso despejar en público el mensaje de Florentino Pérez: "Sabemos cuándo el feeling es total. Si cuento lo que me dijo el presidente es entonces cuando me va a echar. Es una reconciliación más como las muchas que hemos tenido de padre e hijo".

El equipo de Zidane parte de cero y con la relación completamente restablecida entre Sergio Ramos y el presidente. Nunca estuvo rota y el capitán se sube al barco de este nuevo Real Madrid. Punto y final para que "en lugar de hablar de Sergio Ramos se hable de fichajes".

