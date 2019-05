Rummenigge: "¿Comprar a James y después venderle? No hacemos tráfico humano"

El Bayern Múnich tiene que decidir que hacer con James Rodríguez. El club bávaro tiene una opción de compra de 45 millones de euros que no parece que vaya a ejecutar, aunque sus directivos insisten en dejarlo en el aire. Su director general Rummenigge ha hablado durante la celebración del doblete y promete que se tomará una decisión en los próximos días.

"Probablemente nos reuniremos la próxima semana y decidiremos qué hacer a continuación", ha dicho Rummenigge. Además, sobre la posibilidad de ejecutar la opción de compra y después venderle, lo descarta por completo con esta rotunda afirmación: "Ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia. El Bayern nunca ha hecho eso antes", explicó.

Por último, Rummenigge afirmó que entiende la molestia de los colombianos: "Uno puede imaginar que si no juega siempre desde el principio, ese no es su reclamo, es una superestrella y, por supuesto, quiere jugar continuamente. En las últimas semanas, uno no debe olvidar eso, pero encontraremos una solución en armonía con él, lo prometo", concluyó.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Bayern Múnich Reuters

Por tanto, la próxima semana parece clave para conocer el futuro del colombiano. Todo apunta a que volverá al Real Madrid donde no tendrá un hueco con Zinedine Zidane. Así, James deberá buscar un nuevo destino aunque clubes interesados no le faltarán. La Juventus, por ejemplo, será uno de los equipos que puje por su fichaje.

