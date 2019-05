De Isco a James: los jugadores en la agenda de la Juventus con tinte blanco

La Juventus de Turín no quiere que Cristiano Ronaldo se canse de su proyecto tan pronto y por ello tienen pensado volver a romper el mercado con fichajes de relumbrón para rodear muy bien al crack de Madeira. Según publica Tuttosport, Fabio Paratici tiene en su agenda apuntados los nombres de seis futbolistas, cinco de ellos centrocampistas y un central.

Llama la atención que en la lista de centrocampistas, todos ellos están relacionados de una u otra forma con el Real Madrid. Paul Pogba es uno de los que destaca aquí. El mediocentro francés quiere salir del Manchester United, pero desde Turín saben que el jugador tiene decidido recalar en el Santiago Bernabeú. Esta es la opción más complicada para los bianconeri, que tienen en los otros jugadores alternativas más factibles.

Rabiot y Ndombele son otros de los futbolistas que figuran en la agenda de Paratici. El primero saldrá del PSG seguro y también ha sido relacionado con Madrid y Barcelona en los últimos meses. Por otro lado, Ndombele es uno de los jugadores del momento y también ha sido colocado en la órbita del trece veces campeón de Europa de cara a la próxima temporada.

Ndombélé, con el Lyon Reuters

No es nuevo el interés de la Vecchia Signora en James Rodríguez. Es seguro que el colombiano no volverá al Real Madrid, ya que Zidane no cuenta con él, por lo que si el Bayern Múnich no hace efectiva la opción de compra, el jugador volverá a la capital de España para ser traspasado a otro club, siendo la Juve uno de los favoritos para hacerse con sus servicios.

El quinto nombre en la agenda de los campeones de Italia es el de Isco Alarcón. El futuro del de Arroyo de la Miel es una incógnita. Zinedine Zidane siempre ha mostrado cierta preferencia por él, pero la llegada al plantel de otros nombres como los de Hazard o el propio Pogba pueden dejar sin sitio al mediapunta malagueño.

De Ligt, el central elegido

La defensa sería otro puesto a reforzar por la Juventus y en este objetivo se ha cruzado por el camino De Ligt. El central holandés se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada. Bajo sus órdenes en el campo ha llevado al Ajax de Ámsterdam a estar a un solo paso de alcanzar la final de la Champions League, que se disputa el próximo sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Aunque 'novias' no le faltan al zaguero holandés, que ha sido relacionado con Barça, Real Madrid y varios equipos de la Premier League.

[Más información: El Bayern Múnich hará esperar hasta el final por James Rodríguez]