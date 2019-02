El VAR si le vale ya al Atlético: de los lloros ante el Madrid a hundir al Rayo

Semana de alto voltaje la que ha vivido el Atlético de Madrid. El 9 de febrero, el conjunto colchonero recibió a su eterno rival en el Wanda Metropolitano para siete días más tarde ser los rojiblancos los visitantes en el Estadio de Vallecas. De uno a otro partido mucho ha cambiado. Si contra el Real Madrid se quejaron por el uso del VAR, frente al Rayo Vallecano lograron llevarse los tres puntos a su casa después de las injusticias cometidas en su favor ante los de Míchel.

Los de 'El Cholo' Simeone consiguieron una importante victoria para no descolgarse del tren de La Liga ante el equipo vallecano. Todo ello gracias a un gol de Antoine Griezmann que no debió subir nunca al marcador. El tanto debió haberse anulado ya que Álvaro Morata, flamante fichaje colchonero del mercado de invierno, se encontraba en posición de juego.

El ex del Chelsea no entró en contacto con el esférico, pero sí que intervino en la jugada al forcejear para aprovecharse del mal despeje de Abdoulaye Ba. En el minuto 73 del encuentro, Filipe Luis mandó un buen centro al área del Rayo Vallecano y fue en ese momento en el que Morata se encontró en posición ilegal. Ni el linier levantó el banderín ni tampoco el colegiado del choque o desde la sala del videoarbitraje consideraron que había nada punible.

Polémico gol de Griezmann contra el Rayo: posible fuera de juego de Morata

Minutos antes de esta acción que acabaría en el gol de Griezmann para el posterior triunfo rojiblanco y el enfado del Rayo Vallecano, hubo otra jugada que reclaman los locales. Con el luminoso luciendo el empate a 0 inicial, en el 70', Giménez cometió un claro penalti sobre Raúl de Tomás que no fue señalado. Ni el árbitro del partido indicó el punto de los once de metros, así como tampoco entró el VAR para avisar al trencilla de su error.

Polémica en Vallecas: el árbitro no señaló un penalti de Giménez sobre De Tomás

Todo esto ha provocado la reacción del conjunto rayista. Desde la cuenta oficial de Twitter del club, el Rayo Vallecano ha denunciado al más puro estilo del Atleti las injusticias arbitrales que acabaron con la victoria rojiblanca. Imágenes de la polémica, acompañadas del famoso emoticono pensativo. Una fórmula que ya usaron los de Simeone después de enfrentarse el pasado fin de semana al Real Madrid en el Wanda Metropolotano.

La polémica del derbi del Wanda

Hasta cinco acciones polémicas fueron las protagonistas del derbi entre el Real y el Atlético de Madrid. Una de las constantes del partido fue el juego al límite del reglamento desplegado por los rojiblancos ante los de Santiago Hernán Solari. Uno de los que pudo no haber acabado el partido fue Arias, quien a los seis minutos ya realizó una durísima entrada sobre Reguilón merecedora de amarilla.

Dura falta de Arias sobre Reguilón que no fue castigada con amarilla

Antoine Griezmann también fue protagonista en el Wanda al marcar el único tanto del equipo colchonero. Sin embargo, al igual que ocurrió este sábado en el Estadio de Vallecas, el tanto del '7' del Atleti tampoco debió haber subido al marcador, ya que en el inicio de la jugada hubo falta sobre Vinicius Júnior que no se pitó.

Falta a Vinicius no pitada en el gol del Atlético del Madrid

El extremo brasileño también fue el actor principal de la siguiente acción polémica del partido. El Real Madrid se puso por delante en el marcador de nuevo gracias a un penalti ejecutado por Sergio Ramos después de que Giménez le derribase dentro del área defendida por Oblak. El Atlético reclamó que la infracción fue fuera y no dentro.

Penalti sobre Vinicius

Álvaro Morata también fue protagonista ante el conjunto merengue. El delantero consiguió batir a Thibaut Courtois de tiro picado -un gol que celebró para añadir más leña al fuego-, pero que fue anulado por previo fuera de juego. El tanto hubiese supuesto el empate a dos momentáneo.

Fuera de juego de Morata

También el canterano del Real Madrid, ahora en el Atlético, pidió penalti en la última media hora del partido. En el minuto 67, Morata se dejó caer en el área ante la presencia de Casemiro y pidió que se señalase el punto de los once metros. Antes de caer, ya había cometido él mismo una infracción al controlar el balón con la mano.

Morata pide penalti de Casemiro

Diferentes reacciones

Mientras Simeone reconoció que la victoria blanca fue merecida y que el VAR no fue determinante en el derbi madrileño, desligándose así de la línea de lloros de su club y de algunos de sus jugadores que se negaron a ver la evidencia de la superioridad madridista, el técnico del Rayo Vallecano ha denunciado la situación, esta vez con razón, no como el Atleti.

Míchel analizó tanto el fuera de juego de Morata como el claro penalti no señalado sobre De Tomás. El técnico señaló que si el linier "ve es que es fuera de juego y levanta el banderín se acaba la jugada".

"Es verdad que en la segunda acción no hay nada, pero en esa primera se puede levantar. Morata era el único punto de remate. No entiendo por qué unas veces se levanta y otras no, por qué unas veces es ocasión manifiesta y otras dejan jugar...", comentó el entrenador rayista. Quien después también apunto que le comentaron que a su delantero sí que "le meten un manotazo". "Lo tengo que ver, no sé si era revisable. A nosotros nos ha tocado que nos revisen situaciones dudosas", finalizó Míchel.

