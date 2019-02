Gol ilegal de Griezmann en el derbi: falta previa sobre Vinicius Júnior

Falta a Vinicius no pitada en el gol del Atlético del Madrid

El gol del empate de Antoine Griezmann no debió subir al marcador. La acción quedó en suspenso después de que el linier levantase el banderín por fuera de juego del delantero francés. El VAR confirmó a Estrada Fernández que el futbolista del Atlético de Madrid no se encontraba en posición adelantada cuando Correa dio el pase. Lo que no se señaló desde la sala del videoarbitraje es que la acción nació de una falta sobre Vinicius Júnior.

El '10' del Atlético de Madrid derriba claramente al joven brasileño madridista antes de que Griezmann cogiese el balón para plantarse solo delante de Courtois. Tampoco se decretó que el delantero francés estuviese en fuera de juego, por lo que el '7' colchonero batió al portero belga por debajo de las piernas para poner el 1-1 en el marcador. De esta manera, sigue desatándose la polémica en un derbi al que no le está faltando ni mucho menos intensidad.

En los compases iniciales, el lateral colchonero Arias también se libró de una tarjeta amarilla tras realizar una dura entrada a Sergio Reguilón. El '23' del Real Madrid quedó lastimado sobre el verde del Wanda Metropolitano, obligando a los servicios médicos del club blanco a intervenir para atenderle. Sin embargo, Estrada Fernández decretó que no había pasado nada más y el juego se reanudó con normalidad.

Casemiro y Ramos silencian al Wanda

Tras el desacierto del colegiado en acciones como estas, Casemiro iba a ser el encargado de bajar los humos a los aficionados del Atlético. Un obsesivo marcaje a Sergio Ramos permitió al brasileño abrir la lata para los blancos y, tras el gol del empate de Griezmann, el propio capitán del Real Madrid iba a firmar el 1-2 desde el punto de penalti. Así las cosas, todo queda por decidir en una segunda parte que promete ser igual de emocionante e intensa que la primera.

