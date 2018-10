Varane: "Sea quien sea el portero ante el CSKA, confiamos en él"

El Real Madrid juega este martes su segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. El rival será el CSKA y el escenario será el estadio de Luzhniki, en el que hace tan solo unos meses Varane se proclamaba campeón del mundo con Francia. Precisamente, el defensa ha sido el elegido para acudir a rueda de prensa junto a Julen Lopetegui.

Vuelta a Luzhniki

"Este estadio siempre será especial para mí por lo que pasó este verano -final del Mundial de Rusia-. La motivación siempre es máxima. Mañana tenemos un partido de Champions ante un rival complicado. Sabemos que tenemos que estar al cien por cien porque nos van a exigir. Hemos preparado el partido bien. La motivación siempre es muy alta, es máxima y mañana habrá que estar a tope".

Confiados en su potencial

"No nos preocupa. Sabemos de lo que somos capaces. Tenemos una plantilla completa y también sabemos que podemos ganar a cualquier rival. La Liga es día a día y la Champions es otra competición. Cada partido es complicado. Los rivales se preparan bien los partidos. Sabemos que contra cualquier rival debemos dar el máximo y respetar las consignas que nos da el míster. Tenemos cosas que mejorar, pero vamos a hacerlo y a obtener resultados".

Horario

"No creo que sea lo ideal, pero a los jugadores nos toca adaptarnos. Nosotros no decidimos. Nos adaptamos e intentamos estar lo más preparados posibles para jugar al menos nivel. No decidimos, solo nos adaptamos".

Varane, en rueda de prensa previa a la Champions Reuters

Vallejo, Reguilón... y la experiencia en la Champions

"Mañana no sé quién va a jugar. Yo llevo más de 60 partidos de Champions y la experiencia es importante. Tenemos jugadores de calidad y confiamos en ellos, pueden responder a la exigencia de cualquier partido y por eso están en este equipo. Yo creo que todos están preparados para un rival fuerte como el que nos espera mañana. Cualquier futbolista de esta plantilla tiene las cualidades para jugar un partido de Champions".

Estar en el Real Madrid siempre da motivación

"Llevar esta camiseta ya es un desafío. Hacemos lo que más nos gusta, jugar al fútbol. Pero luchar por este escudo nos da toda la motivación, así como seguir ganando títulos. Siempre quiero dar lo mejor para el club, para mis compañeros y para los aficionados. Siempre hay motivación para hacerlo mejor".

Competencia en la portería

"Tenemos la suerte de tener muy buenos porteros, no dos, cuatro. La importancia de este puesto es muy importante. Además, nosotros queremos tener el balón y por ello hay que tener confianza en los porteros. Son muy buenos. La competencia es buena en un equipo, hacer mejor a cada uno individualmente. Veremos quién juega, pero confiamos en el que sea".

Celebración con Francia

"Los recuerdos que tengo con la selección, con Francia, me hace muy feliz y esto es lo más importante".