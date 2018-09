Michel Salgado: "Vinicius debe ir a un equipo fuerte para tener minutos"

Premios ''FIFA the Best 2018'' FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

THE BEST

El Real Madrid triunfó este lunes en la gala de los premios The Best, donde la guinda la colocó Modric ganando su segundo galardón individual en tan solo un mes. Una plantilla que sigue siendo la envidia de Europa en el presente, pero que no olvida el futuro con fichajes como Odriozola, Courtois o Vinicius. El brasileño todavía no ha debutado en partido oficial, pero en el Castilla esta demostrando un gran nivel de juego.

Míchel Salgado cree que Vinicius debería salir un tiempo del Real Madrid para tener los minutos que no está teniendo en su primera temporada en la capital española. "Hay que considerar lo que debemos hacer ahora con él. Hay una presión exagerada sobre el entrenador y sobre el jugador. Debe tener calma y esperar sus minutos poco a poco. Y quizás debería buscar un equipo fuerte en España donde pueda jugar sin tanta presión y disponer de más minutos", añadió el exlateral blanco en la zona de periodistas de la gala.

El principal problema que Salgado ve con Vinicius es su traspaso de los 45 millones de euros pagados por él. "La presión no es buena para los jugadores jóvenes. Tiene una presión muy grande. El Real Madrid no es cualquier equipo, es un equipo que sufre una presión diferente. El chico costó 45 millones de euros cuando nadie le conocía y es un futbolista que juega con el segundo equipo teniendo algo diferente a los demás. Un regate espectacular, velocidad… No hay duda de que es una gran inversión de futuro", concluyó Michel Salgado.

Vinicius disparando a portería

Se deberá apoyar en Marcelo para seguir creciendo

El gallego cree que Marcelo puede ser un gran espejo para la joven perla brasileño. "Me recuerda a Marcelo cuando llegó. Era un crío y nadie tenía muchas expectativas sobre él. Llegó junto a Gago e Higuaín y Marcelo era el menos conocido. Al principio sufría mucho defensivamente, principalmente en defensa, pero era muy bueno en ataque. Hablamos con él y le ayudamos a adaptarse. Supo esperar su momento. El problema es que no tenía la presión de Vinicius", afirmó el ayudante de Javier Aguirre en la selección de Egipto.