Forlán baja los humos a Griezmann: le quita de la mesa de Cristiano y Messi

Este martes regresa la Champions con el gran aliciente de que la final se disputará en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Uno de los embajadores de la cita es Diego Forlán, uno de los delanteros más míticos del club rojiblanco. Este ha pasado por los micrófonos de El Larguero de SER este lunes y ha hablado sobre su exequipo.

Del Atleti reconoce que han empezado la temporada de forma irregular y se encuentra un peldaño por debajo del Real Madrid y el Barça, aunque no en nivel: "La Liga no la han comenzado de la mejor manera. El Barça y el Real Madrid sacan ventaja pero el Atleti está ahí. La plantilla del club rojiblanco no tiene muchas diferencias con la del Barça y el Real Madrid. Varios jugadores del Atleti podrían ser titulares en el Barça y Madrid: como Koke, Saúl, Griezmann o Costa".

Griezmann, por debajo de Cristiano, Messi... y Neymar

Lo más destacado llegó, sin embargo, cuando habló de Griezmann, la estrella colchonera, que este lunes dijo que ya comía "en la mesa de Cristiano y Messi", en referencia a sus aspiraciones a ser el mejor del mundo. Forlán le saca de la terna y le da toda una lección que se suma a las críticas que el delantero francés ha encajado en las últimas horas por culpa de sus declaraciones.

Griezmann se lamenta de una ocasión fallada Lavandeira jr Agencia EFE

"Cristiano y Messi están por encima de todos", dice Forlán. "Griezmann aún no está a su nivel y Neymar, por lo completo que es, es el que más se acerca a esa mesa que ahora es solo de dos", concluye, dejando al galo no solo por debajo de Cristiano y Messi, sino también de Neymar. Parece que el francés se queda sin apoyos en su campaña por el Balón de Oro.