El Castilla remonta y conquista el Reino de León

Partido de altos vuelos en el Reino de León el que se disputó entre Cultural Leonesa y Castilla. Los leoneses llegaron con un balance de dos victorias y dos derrotas mientras que los blancos llegaban con toda la ilusión de seguir invictos, algo que no había ocurrido en todas las temporadas que lleva Santiago Solari como técnico del filial madridista.

El partido comenzó con los dos equipos buscando imponer su estilo, tener la posesión del balón para así someter al rival y a partir de ahí buscar la portería contraria. En los primeros 15 minutos ninguno de los dos conjuntos logró su objetivo y los acercamientos eran muy tímidos y no inquietaban a ninguno de los dos porteros.

Poco a poco la Cultural se fue acercando con más peligro gracias a su superioridad en el balón parado. El conjunto leonés logró sus mejores ocasiones de esta forma y en el minuto 26 dio el primer susto a la portería defendida por Luca. Hugo Rodríguez intentó hacer un gol de córner directo y su envío sorprendió al portero blanco antes de que el esférico se estrellase en el poste.

De la Fuente defiende a un jugador de la Cultural. Foto: Twitter (@CyDLeonesa)

La sociedad entre Cristo y Vinicius fue lo más peligroso de un Castilla que no se encontró cómodo sobre el terreno de juego. El brasileño fue el primero en inquietar a Palatsi con un tiro desde la frontal. Después, tras un buen robo de Jaume y un pase filtrado del '9', el ex de Flamengo pudo hacer el primero de la tarde después de plantarse solo ante el portero local, pero Escalante recuperó muy bien e hizo que la jugada no fuese a más.

En el minuto 34 llegó el primer gol de la tarde, obra de Aridane. En otra jugada a balón parado donde la Cultural mostró su gran superioridad física, Hugo Rodríguez colgó la falta lateral y el delantero del conjunto leonés remató picado para hacer que la estirada de Luca fuese en vano y colocar a su equipo por delante justo antes del descanso.

Vinicius y Seoane revolucionan el partido

En los segundos 45 minutos la película fue otra en el Reino de León. Los primeros minutos fueron un auténtico mónologo de los blancos con Vinicius como principal exponente. El brasileño fue un dolor de cabeza para la zaga leonesa y después de una buena internada con un espectacular caño en la que su disparo lo sacó un defensa, llegó la jugada clave del inicio de la segunda parte.

El '11' del conjunto blanco -en esta ocasión de gris oscuro-, volvió a recibir en banda izquierda y en su internada, Albizua fue al suelo con una entrada a ras de césped y acabó derribando al futbolista merengue, ante lo que el árbitro decretó el punto de penalti. Javi Sánchez fue el encargado de lanzarlo y el capitán no falló ante Palatsi e hizo el empate.

Seoane, ante la Cultural. Foto: Twitter (@CyDLeonesa)

Los primeros minutos del segundo tiempo, el conjunto de Solari fue un auténtico vendaval y la Cultural se vió totalmente superada por el conjunto merengue y eso se tranformó en numerosas llegadas de peligro. En el minuto 60 se consumó la remontada de los visitantes gracias a un gran gol de Seoane después de un centro atrás de De Frutos desde la banda derecha.

La Cultural da un paso adelante

El equipo local reaccionó después del gol del Castilla y metió atrás a un filial madridista que supo defenderse muy bien. El conjunto merengue supo sufrir y aguantó muy bien el resultado. En los últimos minutos los locales buscaron colgar balones al área para aprovechar su superioridad física e intentar empatar el partido.

El equipo visitante esperó en campo propio para aprovechar la velocidad de sus jugadores de arriba para poder salir a la contra en los numerosos espacios que estaba dejando el conjunto leonés en su afán por empatar un partido que cambió por completo en unos segundos 45 minutos en los que los de Solari fueron muy superiores y presentaron su clara candidatura a estar arriba esta temporada.

Finalmente el árbitro pitó el final en un partido en el que el filial madridista supo sobreponerse a las adversidades, mostró un gran juego en los primeros 20 minutos de la segunda parte y supo sufrir cuando tocó para sacar tres puntos de oro ante uno de los 'cocos' de la categoría.

Cultural Leonesa 1 - 2 Castilla

Cultural Leonesa: Palatsi, Escalante, Víctor (Mancebo, 86'), Iván González, Albizua, Yeray (Sergio Marcos, 57'), Ortiz, Eneko Capilla (Zelu, 78'), Hugo Rodríguez, Señé y Aridane.

RM Castilla: Luca; Sergio López, De la Fuente, Javi Sánchez, Zabarte, Jaume (Martín, 86'), Seoane, Fidalgo, Franchu (De Frutos, 57'), Cristo (Moha, 92') y Vinicius.

Goles: 1-0, 34' Aridane; 1-1, 49' Javi Sánchez p.; 1-2, 60' Seoane.

Árbitro: Óscar Martínez (Comité gallego). Amonestó a Javi Sánchez (23'), Yeray (29'), Vinicius (42'), Seoane (46'), Albizua (48'), Mancebo (73') y Escalante (88').

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo I de Segunda División B disputado en el Reino de León (León).