Pablo Laso: "Estamos atentos al mercado, pero no vamos a fichar"

El Real Madrid, flamante campeón de la Copa del Rey, vuelve a la pintura para jugar un nuevo encuentro de Euroliga. Los blancos visitan la pista del Fenerbahce, partido correspondiente a la jornada 25, este jueves 20 de febrero.

Antes del encuentro de la competición continental ha comparecido ante los medios de comunicación Pablo Laso. El técnico ha señalado que siempre cuesta "cambiar el chip", además de hablar de las numerosas bajas con las que cuenta el conjunto merengue para enfrentarse a los de Obradovic.

Test complicado

"El partido no es fácil. Estamos hablando de ir al campo del Fenerbahçe. Ellos están necesitados de victorias y a los dos nos pilla después de la Copa. Les tengo mucho respeto como equipo y a Obradovic como entrenador. Será un partido difícil pero como todos los de Euroliga".

Cambiar el chip

"Estoy seguro de que cuesta cambiar el chip. Es normal pero hay que cambiarlo y rápidamente prepararse para uno de los grandes equipos de Europa. Estamos obligados a hacer un buen partido si queremos ganar. El Fenerbahçe no se ha ido nunca y es un gran equipo. Ha perdido media docena de partidos en las últimas posesiones, tan mal no ha competido. No verle en la parte alta de la clasificación te hace pensar que están peor pero es un equipo que tiene a Sloukas, De Colo, Williams, Datome, Vesely, Kalinic…Es un equipazo. Quedan diez jornadas y sigue aspirando a todo".

Bajas

"Tenemos bajas importantes, la de Randolph es la más grave. Tiene una lesión en el dedo y calculo que va a estar más o menos mes y medio fuera. Taylor tiene un problema de rodilla, no ha podido entrenar hoy pero descartamos que sea grave. Llull ha intentado entrenar pero se le ha cargado la parte baja del gemelo y no va a viajar. Reyes está con bastante sobrecarga dentro de que están todos así, es normal. Hemos tenido un fin de semana muy exigente y vamos a viajar sin estos cuatro jugadores. Viajamos con los otros doce".

Fondo de armario

"No vamos a fichar, tenemos jugadores suficientes. Siempre digo que estamos atentos al mercado por cualquier situación que pueda ocurrir pero tengo jugadores polivalentes y no tenemos urgencia de buscar un jugador para reemplazar a Randolph. Tenemos una plantilla larga. Garuba ya demostró que está preparado y también tenemos a Mickey, Deck, Reyes, Thompkins… Todos los jugadores están preparados, tiene que ser una labor de equipo".

