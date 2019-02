Betancor, exárbitro: "Usar mal la tecnología en la final de Copa fue esencial"

El exárbitro internacional y expresidente del Herbalife Gran Canaria, Miguel Ángel Betancor, ha asegurado a Efe que lo realmente "trascendental" en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid fue "el mal uso" que se hizo de la tecnología.

Betancor, catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los impulsores de los deportes electrónicos en las islas a través del proyecto eSports Talent Canarias, ha recordado que él siempre ha estado a favor de la innovación en el arbitraje. "Cuando hice mi tesis doctoral en Pedagogía en los años noventa dije que un árbitro llegaría a viajar con un ordenador debajo del brazo, y que la informática debería estar estrechamente ligada al arbitraje", ha manifestado.

Con el paso de los años, el excolegiado internacional siguió investigando sobre el tema. "Cuando estuve en la FIBA Europa se instauró el acta digital, que se apoyaba en un vídeo, así como las primeras herramientas 'on line' para la formación del árbitro. Yo ya tenía claro en aquella época que a los que siguen un deporte lo que realmente les convence es una imagen, no una palabra", ha señalado.

"Miguelo" Betancor ha expresado su opinión sobre el gran debate creado por los errores arbitrales en la pasada final copera, que ganó el Barcelona. "Hay que diferenciar por un lado la falta del madridista Randolph al barcelonista Singleton, que es una clarísima acción antideportiva que no fue señalada. Ahí se habría terminado la final, porque el Barcelona -que ganaba de dos puntos- hubiera tenido tiro más posesión a falta de 10 segundos", ha dicho.

Polémico tapón de Anthony Randolph EFE

El mal uso que se le dio al Instant Replay

Para el que fuera destacado árbitro internacional, la gravedad viene dada por la mala aplicación de la tecnología -en este caso la repetición instantánea-. "Lo que no puede ocurrir es que, de once imágenes de una misma jugada, al parecer los árbitros finalmente vieron solo dos. Habría que haber visto las once para salir de dudas y, en la jugada final, la clave era comprobar que el balón lanzado por el azulgrana Tomic tocó en el aro y posteriormente fue taponado por Randolph", ha revelado.

Betancor ha lamentado que no se hiciese un uso adecuado de la tecnología, con lo que se habría evitado toda esta polémica. "El tema de fondo es que la tecnología está para aportar soluciones y no para generar problemas. Por eso se ha introducido la tecnología en diversos deportes, ya que el ser humano no tiene capacidad para verlo todo y acertar al cien por cien. Lo realmente trascendental para mí, en esta final de Copa, es que la tecnología estuvo mal utilizada", ha dicho.

Finalmente, ha reclamado la formación de especialistas que gestionen adecuadamente el Instant Replay y tomen las decisiones digitales correctas. "En la FIBA Europa propuse introducir la figura del árbitro digital, que es el experto para aplicar correctamente la tecnología, porque la persona que está actualmente sentada en la mesa de las canchas es un empleado de la empresa del Instant Replay", ha concluido.

[Más información: Thompkins evita la polémica: "Nunca puedo culpar a los árbitros"]