No hubo penalti de Varane por mano con el Real Madrid ganando El Clásico

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, como no podía ser de otra manera, estuvo marcado por la polémica. Tras un inicio goleador de ambos equipos, poco a poco fue aumentando la tensión y el protagonismo del árbitro. El colegiado tuvo que tomar el mando en algunas jugadas muy dudosas, aunque lo terminó haciendo con acierto. Una de ellas, un posible penalti de Varane por mano.

Sergio Ramos despejó un balón dentro del área y Varane, que estaba muy cerca del capitán merengue, vio como el balón le golpeaba en el brazo. Los jugadores del FC Barcelona se lanzaron a pedir penalti por mano inmediatamente y más teniendo en cuenta que minutos antes se había señalado el de Sergio Ramos por agarrón de Lenglet.

Sin embargo, el colegiado acertó y no pitó absolutamente nada. El balón golpea en el brazo de Varane, pero el francés lo tiene pegado al cuerpo, no intenta ocupar más espacio en el área y además llega por un rebote de Sergio Ramos. El árbitro no tuvo ni que mirar la pantalla del VAR dado que desde la cabina de los colegiados le transmitieron la información suficiente sobre la jugada.

El Real Madrid continuó la jugada y segundos después, ya con el balón fuera, el colegiado confirmó lo que era de esperar. No era penalti de Varane y las protestas del Barcelona fueron en vano. Además de los jugadores, uno de los directivos de la entidad blaugrana compartió en sus redes sociales graves insultos contra el colegiado por dicha acción.

Disparo de Messi ante Varane y Courtois en El Clásico de La Liga Reuters

Xavi Vilajoana, que forma parte del organigrama blaugrana y que además figura como uno de los directivo responsable de secciones como el fútbol femenino o el Barcelona B, entre otros, mandó a "cagar" al árbitro por perpretar "un puto escándalo".

Las polémicas de El Clásico

El árbitro tuvo que intervenir en varias ocasiones durante todo el partido. Y en todas ellas acertó tal y como reflejan las imágenes. Además de no señalar esa mano de Varane, también pitó minutos antes el penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos. Como mostraron las instantáneas, el central del Barcelona agarró claramente de la camiseta al zaguero merengue. Tras la revisión del vídeo, Munuera señaló pena máxima. Incluso evitó sacar tarjeta amarilla a Lenglet, autor del penalti, y que hubiera supuesto su expulsión del partido.

Igualmente estuvo correcto cuando se protestó un penalti de Casemiro cometido sobre Leo Messi. El 1-1 lucía en el marcador y el brasileño realizó una complicada entrada al delanteor argentino. Pero, pese a lo que pudiera parecer en directo, el centrocampista merengue solo tocó balón y la acción fue completamente legal.

El Real Madrid consiguió la victoria tras anotar el 1-3 de los pies de Luka Modric. La parte negativa es que el conjunto entrenado por Zidane perdió a Nacho Fernández, lesionado durante la primera mitad por problemas en el muslo derecho y que deja muy tocada la defensa merengue para las próximas citas.

